Eurocopa 2024: pronóstico del partido España vs Francia

Estamos a unas horas de que se defina al primer finalista de la Eurocopa 2024; España y Francia se enfrentarán en un duelo digno de final de Copa del Mundo para definir al primer aspirante a conquistar el título que Italia dejó vacante.

Han pasado 12 años desde la última vez que el equipo ibérico llegó a una final de la Euro, mientras que por el lado de los galos fue en el 2000 cuando se alzaron con el trofeo.

Ahora bien; tomando en cuenta los números y sus últimos duelos, esto es lo que pronostican algunos de cara a este partido que promete muchas emociones.

Introducing your final four...



Spain

France

Netherlands

England



Who wins it? #EURO2024