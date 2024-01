¿Es momento de Rafa Márquez? Xavi no seguirá al frente del Barcelona

Tras una nueva derrota en LaLiga este 27 de enero, Xavi Hernández adelantó que a partir del 30 de junio dejará de ser técnico del FC Barcelona.

En rueda de prensa tras el encuentro contra el Villareal, el cual el club blaugrana perdió por marcador de cinco goles a tres, el exjugador de la Selección de España sorprendió a todos al tomar el micrófono y dar a conocer su decisión antes de que iniciaran las preguntas.

'Esto no podía seguir así'

"Antes que me hagáis las cuestiones pertinentes, me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y, como culé, esto no podía seguir así", expresó el técnico culé.

Visiblemente molesto, ya que a su parecer en el encuentro ante el submarino amarillo varias decisiones arbitrales influyeron en el marcador, Xavi no negó que el club está pasando por una crisis y requiere ´un cambio de dinámica´.

"Como culé, por el bien de los jugadores, creo que ellos se liberarán. Jugamos con mucha tensión. Por el bien de la Junta directiva, de todos, lo mejor es que me marche. Eso sí, daré lo mejor de mí. Creo que todo eso ayudará a que la dinámica cambie. Creo que hago lo correcto".

Así ha anunciado Xavi que deja el Barça pic.twitter.com/YEOxZAdS16 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2024

Acompañado de su esposa y uno de sus hermanos, el también exjugador del Barcelona señaló que esta decisión ya la había tomado desde hace tiempo, y a su parecer es momento de que esto suceda; agradeció la confianza que la directiva ha tenido en su proyecto desde hace poco más de dos años.

"Pienso que es lo mejor para el club, no quiero ser un problema para el club de mi corazón", apuntó; sostuvo que esto no tiene que ver con temas económicos, y seguirá buscando ganar lo que pueda con el Barcelona en los meses que quedan.

Rafa Márquez, ¿al relevo?

Quien ya habló sobre la salida de Xavi del banquillo del Barcelona es su excompañero Rafael Márquez, actual técnico del Barça Atletic, y de quien se ha dicho sería el reemplazo natural en caso de la salida de Hernández.

"A una oportunidad así no le puedes decir que no", respondió el mexicano al ser cuestionado del tema; "quién no estaría contento si llega la oportunidad; pero lo más importante es enfocarme y seguir preparándome, apenas es mi segunda temporada como técnico", matizó.

Afirmó que es momento que la directiva se tome un tiempo y piense bien en la persona que llegará a ocupar el lugar de Xavi al final de la temporada; "que ellos decidan, está en sus manos".