Argentina: El parche que luciría la ´Albiceleste´ tras su nuevo campeonato

La selección de Argentina no para de hacer historia, y el pasado domingo sumaron un trofeo más a sus vitrinas, el cuarto desde 2021. Con Lionel Messi como capitán, Lautaro Martínez como goleador y actuaciones para el recuerdo de Ángel Di María, la ´Albiceleste´ se proclamó bicampeona de la Copa América.

Sin embargo, así como el conjunto sudamericano continúa agrandando su leyenda, los fabricantes y coleccionistas de camisetas se ven metidos en un problema, pues son tantos los títulos que ha conquistado la ´Albiceleste´ que literalmente ya no caben los parches en las camisetas para reconocer a los mismos.

En 2021, Argentina cortó una sequía de títulos de 28 años levantando la Copa América en el Estadio Maracaná ante Brasil, y durante el cierre de las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial 2022 lució el parche que le reconocía como campeón continental.

Precisamente, en la Copa del Mundo de 2022 celebrada en Qatar, Argentina llegaría a lo más alto proclamándose campeona, y desde entonces ha lucido el tan codiciado parche de campeón del mundo.

Durante la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos, la ´Albiceleste´ volvería a lucir el parche que simbolizaba su campeonato en la edición anterior, reemplazando al de campeón del mundo, y ahora que volvieron a alzarse con el título continental, todos sus aficionados se preguntan cómo homenajear tantos títulos en un parche.

A sabiendas de la euforia por este nuevo título, la cuenta oficial en inglés de la selección argentina difundió a través de X una imagen en reconocimiento a lo logrado por el combinado dirigido por Lionel Scaloni, con lo que podría ser el parche que lucirían en sus camisetas.

