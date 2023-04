El desafío de Kayla Woputz hacia Juegos Paralímpicos

Tras 44 extenuantes horas de viaje, la paratleta estadounidense, Kayla Woputz, finalmente arribó a Veracruz para competir en el Abierto Mexicano de Para Atletismo Xalapa 2023, uno de los Grand Prix mundiales avalados por el Comité Paralímpico Internacional.

Sin embargo, al ser una persona con movilidad restringida en sus piernas, descender del avión arrastrándose en una escalera no fue la mejor bienvenida. Momento captado en una grabación de la que surgieron críticas sobre la accesibilidad para personas discapacitadas en México.

"Lo que no se ve en el video es que otra persona que bajó después que yo. Yo aún puedo mover mis piernas un poco, pero ella no. La pusieron en una silla especial y fue bajada por personal del aeropuerto", relató", apuntó en entrevista para Imagen de Veracruz.

Woputz reconoció que en su país enfrenta los mismos problemas, así como en todo el mundo. Aunque confía que la visibilidad hacia las personas con discapacidad va creciendo cada vez más. "Tenemos trabajo que hacer para lograr la inclusión", sostuvo.

COMPETENCIA

Los deportes siempre han sido parte importante de su vida, aunque una lesión de la médula espinal que le provocó la perdida de movilidad en las piernas la alejó bastante tiempo, encontró en el para atletismo la oportunidad de volver a vivir, sumándose a una comunidad de deportistas que compiten y vencen, tal como ella.

Si bien le costó algunos años reunir el equipo y entrenamiento necesario para volver a la pista, ahora puede presumir que lleva dos temporadas en la máxima competencia del paratriatlón, representando a su país alrededor del mundo. Kayla también está ranqueada como la tercera mejor surfista del mundo en su categoría.

Cuenta con un gran apoyo en el grupo Dare2Tri, una organización sin fines de lucro especializada en deportes adaptados, de la que ha recibido las facilidades para aprender y entrenar su disciplina, en un espacio de apoyo construido para que las personas con discapacidad no pierdan su estilo de vida como atletas.

Subrayó que existen asociaciones como la Challenged Athletes Foundation, asentada en Estados Unidos pero con alcance global, para aquellos deportistas mexicanos que puedan ser elegibles para recibir apoyos.

OBJETIVO

El siguiente paso en la carrera deportiva de la también doctora en Antropología y Master en Ciencia de Datos, lo dará en Xalapa, donde buscará clasificar para las pruebas nacionales de Estados Unidos, con miras hacia el objetivo definitivo: los Juegos Paralímpicos de 2024.

El camino aún es largo hacia París, pero asegura que el reto es la mejor parte de todo, "gane o pierda, definitivamente estoy lista". Con la temporada de competencias apenas iniciando, la expectativa va creciendo y Kayla confía en sus marcas para alcanzar la máxima meta en el mundo del deporte adaptado.

"Siempre me ha gustado desafiarme a mí misma. Así sea en deportes, academia o trabajo, busco cosas que sean acertijos fascinantes. También me encanta tratar de entender la experiencia humana, tanto en arte como en antropología y ciencias de la tierra, me interesa mucho aprender sobre la vida".

Fotos: @drwoputz en Instagram

fp