El Club Montañeses FC anuncia Centro de Formación de Fuerzas Básicas en Orizaba

Con la finalidad de crear una formación de jugadores de alto rendimiento, el Club Montañeses FC, dio a conocer la creación de un Centro de Formación de Fuerzas Básicas, el cual entrará en operaciones durante los primeros días del mes de septiembre.

Los directivos del equipo local orizabeño de la Liga Premier, dijeron que se toma en cuenta la importancia que tiene la ciudad de Orizaba, considerada como la verdadera "cuna del fútbol mexicano", por ello es necesario la creación de este semillero de talentos.

A la par del proyecto, el Director Deportivo de la escuadra Montañeses, Nestor Olguin, anunció la posibilidad de aspirar a un equipo en Tercera y Segunda división profesional, donde se debute a los talentos formados, tal como lo hacen los equipos de Primera División con sus fuerzas básicas.

Así mismo aseguró que para tal fin, la escuela de alto rendimiento o Centro de Formación de Fuerzas Básicas, tendrá un acompañamiento puntual personalizado en temas de nutrición, psicología, sesiones potenciales y visorias mediante una visión global.

Dentro de las categorías a formar destacan desde la Sub 5, hasta los aspirantes a debutar en los circuitos de la Liga Premier y otras divisiones en la Sub 16 y Sub 17.

La directiva de Montañeses se comprometió que durante la formación de estos nuevos talentos, se les busquen competencias importantes que sirvan para medir avances.

Nestor Olguin, Director Deportivo de la escuadra Montañeses, reconoció que la región de Orizaba y la región de Las Altas Montañas, es basta y ha sido semillero de grandes talentos, que ahora tendrán la oportunidad de formarse en instalaciones acordes a los estándares de competencia, cómo lo es el histórico estadio del Socum.

Así mismo, se anunció para este año la instalación de la tienda oficial del Club Montañeses FC, la cual estará ubicada al interior del Auditorio Metropolitano, donde el equipo portará la marca "Silver" para esta temporada.