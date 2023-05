¿Es el consentido? 'El Cacao' Valdez, favorito de los fanáticos de El Águila

Una familia pisa emocionada el campo del Beto Ávila cargando un pastel, la sorpresa que le tienen preparada a Jesús Valdez. Es la porra oficial del Cacao que cada juego asiste a apoyar al jugador favorito de El Águila de Veracruz.

Con su gran sonrisa característica y un cálido saludo los recibe el pelotero dominicano, agradeciendo entre risas el regalo de su fans. A la más pequeña le obsequia un par de sus guanteletas rosas, un gesto de retribución a todo el apoyo que ha recibido de los aficionados jarochos.

El Cacao se sumó al proyecto de expansión de El Águila en 2021 como un elemento de experiencia para el line up aguilista, haciéndose conocido como El Rey del Doble al terminar su primera temporada como líder en dobletes de la liga con 30 en total.

Su buen carisma y gran poder al bat causaron su rápida adopción por el público veracruzano, el cual salta de emoción cada que el número 26 se para en el plato mientras suena Colombiana, tema de dembow de su paisano Chimbala.

Cacao Power

Así como la gente espera todo de él, también la dirección deportiva del equipo que lo asignó a su llegada como bateador designado, rol que repite por tercer temporada consecutiva gracias a su producción de 164 imparables en 146 juegos entre 2021 y 2022.

"Me he sentido bien. Todos saben que los últimos años no he jugado defensa, nada más he estado bateando y creo que me he concentrado más en el bateo y gracias a dios se está viendo el resultado", detalló Valdez.

Apenas iniciando la nueva temporada, el Cacao hizo valer la confianza que le brindó Jesús Chino Valdez, conectando una racha de seis cuadrangulares en cinco días consecutivos, igualando así el récord de Jorge Guzmán y uniéndose a la lista de peloteros históricos en Veracruz.

"Me he sentido muy contento con la oportunidad y creo que no la he desaprovechado", sostuvo el Cacao, quien se encuentra peleando el liderato de jonrones de la Liga Mexicana de Beisbol con 7 tablazos.

Legado

120 años de existencia cumple El Águila de Veracruz este 2023, un equipo histórico en la pelota mexicana pero intermitente con sus participaciones. La nueva organización ha apostado por varias mejoras al equipo con el objetivo de alcanzar el séptimo campeonato, para el Cacao esta responsabilidad no es ajena.

"Este año (la dirección) se ha puesto para eso, han traído un tremendo equipo. Creo que este año tenemos equipo para llegar a la final", aseguró Valdez.

Veracruz se siente más conectado que nunca a su equipo, las numerosas asistencias al parque lo demuestran. El ambiente, la comida, la música, las promociones, el espectáculo, ahora incluso una alberca han atraído cada día a más jarochos a vivir la experiencia del Águila.

Mientras en el terreno de juego, el ave persigue el próximo objetivo: trascender en playoffs, instancia que han alcanzado los últimos dos campañas, pero en la que no ganan una serie desde 2013. Ahora con el experimentado Matías Carrillo como mánager, la ilusión está en marcha otra vez.

"Yo mismo me he quedado sorprendido. Para tener tres años, el equipo ha andado de menos a más. Lo bueno es que los jefes han puesto el empeño en traer un buen equipo y darle un buen espectáculo a los fanáticos y de verdad me siento bien contento con ello", sentenció el Cacao.

Datos de jugador

Nombre: Jesús A. Valdez

Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1984 (38 años)

Lugar de nacimiento: San Cristóbal, República Dominicana

Estatura: 1.88 m

Posición: Bateador designado (BD)

Batea: Derecho | Lanza: Derecho

