¡No es el Boxeo! Deporte olímpico es eliminado de Los Ángeles 2028, ¿cuál es?

El pasado domingo se apagó la llama olímpica en París, y el testigo fue pasado a Los Ángeles, que será la sede de los Juegos Olímpicos de 2028. La ciudad de las estrellas, al igual que la capital francesa y Londres, albergará una cita olímpica por tercera ocasión.

Sin embargo, a cuatro años de que eso ocurra, ya se desató la primera controversia, y es que uno de los deportes que se disputó en París fue eliminado del programa olímpico por el comité organizador de la próxima edición.

La disciplina que sí es oficial que dice adiós a la cita olímpica es el Break dance, que irónicamente hizo su debut como deporte olímpico en París 2024, por lo que aparentemente su debut terminó siendo también su despedida.

Esta disciplina, que tiene su origen en la danza urbana del hip-hop en Nueva York, generó opiniones divididas desde el anuncio de su inclusión, e incluso durante su disputa en París fue motivo de críticas y burlas en redes sociales, donde la principal señalada fue la australiana Rachel Gunn, con motivo de su inusual rutina.

