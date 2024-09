¡Leyenda! Cristiano Ronaldo marca su gol 900, ¿en qué equipos ha anotado?

El delantero portugués Cristiano Ronaldo consiguió este jueves un nuevo hito en su carrera profesional, y tras marcar el segundo tanto para Portugal en el Grupo 1 de la UEFA Nations League ante Croacia, alcanzó los 900 goles oficiales.

La marca para el portugués llegó en el minuto 34 del encuentro, tras una asistencia de Nuno Mendes que Ronaldo firmó con un remate con el pie derecho desde el corazón del área. Este tanto otorgó la victoria a los lusos sobre los balcánicos en el arranque del torneo europeo.

CRISTIANO RONALDO REACHES 900 CAREER GOALS FOR CLUB AND COUNTRY



JUST LOOK AT WHAT IT MEANS TO HIM ??



