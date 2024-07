Copa América 2024: Pronósticos para los cuartos de final; ¿habrá sorpresas?

Quedaron definidos los cuartos de final de la Copa América 2024; lamentablemente, ni México ni Estados Unidos están en esta ronda, siendo Canadá y Panamá los únicos representantes sobrevivientes de Concacaf en el torneo organizado por Conmebol.

Hay que decir que los encuentros, por más disparejos que se vean, son de pronóstico reservado. Por si aún no sabes cómo quedaron las llaves rumbo a la final, te recomendamos seguir leyendo.

Copa América 2024: Pronósticos para los cuartos de final

Argentina vs Ecuador

El primer juego de los cuartos de final de la Copa América 2024 será entre las selecciones de Argentina y Ecuador; la albiceleste terminó en primer lugar de su grupo con paso perfecto, mientras que Ecuador pasó en segundo puesto con un juego ganado, un empate y una derrota.

Argentina es sin lugar a dudas el favorito en esta serie y para ganar la copa, incluso la mayoría de las casas de apuesta pagan muy poco por una victoria de Messi y compañía en tiempo regular, siendo Ecuador el que llega en papel de víctima.

En siete d ellos últimos nueve partidos entre ambas escuadras la ganadora ha sido Argentina; sin embargo los marcadores no han sido abultados, por lo que las probabilidades indicarían que los actuales campeones del mundo no ganarían por más de dos goles.

Este partido se realizará el jueves 4 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Venezuela vs Canadá

Venezuela y Canadá se enfrentan en uno de los partidos más cerrados de los cuartos de final. Los de la hoja de maple lograron pasar como el segundo mejor equipo de su grupo, mientras que Venezuela dio un golpe de autoridad y terminó con paso perfecto la primera fase.

Los números darían, de momento, como favorita a la Vinotinto al terminar con una mejor diferencia de goles la fase de grupos; Canadá, por su parte, apenas anotó en una ocasión, por lo que su delantera no ha sido muy efectiva.

Venezuela tiene una marca en sus seis últimos partidos de solo dos derrotas, mientras que Canadá de cinco partidos previos solo ha logrado ganar uno.

El partido se realizará el viernes 5 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México

Se vienen los Cuartos de Final de la CONMEBOL Copa América™ ? pic.twitter.com/nTf5m7Yh9b — CONMEBOL Copa América™? (@CopaAmerica) July 3, 2024

Colombia vs Panamá

Luego de lo mostrado en la fase de grupos, Colombia se afianzó como uno de los favoritos para llegar a la final de la Copa América 2024. Los cafetaleros superaron la fase de grupos terminando en primer lugar mientras que los canaleros acabaron en segundo, dando una gran sorpresa.

Para muchos este es sin duda el duelo más disparejo de los cuartos de final, aunque en el futbol no hay nada escrito hasta que se juegue el partido.

Colombia mostró una gran solidez en la ofensiva, aunque mostraron algunas inconsistencias en la defensa que les costaron dos goles; aunque hay que decir que los panameños no se quedan atrás, recibiendo cinco anotaciones en la fase de grupos.

Como era de esperarse la mayoría de las casas de apuestas ponen como favoritos a los colombianos, dejando como víctimas a los panameños, por lo que se espera incluso un marcador abultado en este partido.

El empate también podría ser una buena opción si lo que quieres es apostar, aunque todo apunta a que el equipo liderado por James Rodríguez será el que se lleve el pase a semifinales.

El juego entre Colombia y Panamá se realizará el sábado 6 de julio a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Uruguay vs Brasil

Para muchos una final adelantada; Brasil terminó en el segundo puesto de su grupo, mientras que Uruguay terminó invicto esta ronda, afirmando que es uno de los favoritos al título.

Desde que se realizó el sorteo en diciembre todo apuntaba a que este partido era una posibilidad, aunque muchos esperaban que esto no ocurriera hasta semifinales.

Brasil decepcionó un poco en la fase de grupos al no lograr su pase en el primer puesto, y la falta de Vinícius Jr. por acumulación de tarjetas es un factor a considerar frente a unos charrúas que han mostrado ser letales en la ofensiva.

Uruguay es quien tiene para muchos las mayores posibilidades de irse con el pase a semifinales debido a que han sido más efectivos al momento de estar frente al marco; Brasil, aunque no es el favorito, no deja de ser aspirante al título, por lo que no se puede descartar un empate en tiempo regular.

Este partido se jugará el sábado 6 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.