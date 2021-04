'Chicharito', parte del once ideal de la MLS

Luego de marcar un par de goles en la victoria del LA Galaxy contra el Inter de Miami, Javier ´Chicharito´ Hernández se ganó su lugar en el once inicial en el futbol de la MLS.

Tras el triunfo, con un marcador 3-2, ´Chicharito´ logró ser la figura de la fecha 1, junto a Raúl Ruidíaz del Seattle Sounders y Robert Beric del Chicago Fire.

Cabe señalar que el jugador azteca fue clave para que el Galaxy tuviera un arranque ganador en el certamen, pues apareció con dos anotaciones que empataron el encuentro y, posteriormente, se adjudicó sus primeros 3 puntos en el gol de la victoria Sacha Kljestan.

Con esto, Javier Hernández buscará seguir teniendo buenas actuaciones e intentará mejorar su marca de la campaña pasada, donde su cifra máxima fue de dos dianas.

