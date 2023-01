´Cata´ Domínguez rompe el silencio sobre fiesta de su hijo (+Video)

Hace unas horas, la directiva del Cruz Azul y la Liga MX emitieron un breve comunicado en relación a lo hecho por Julio César ´Cata´ Domínguez; entre lo expuesto, se adelantó que el jugador daría un mensaje a la opinión pública.

A través de las redes sociales del club, el futbolista celeste leyó un documento donde dejó en claro que lo ocurrido en el cumpleaños de su hijo no tiene nada que ver ni con el Cruz Azul ni con el futbol mexicano.

"Se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó, con justa razón, indignación en la sociedad mexicana. Inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y liberó un show de laser tag.

"Fue un error. Quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, a la afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación".

En poco más de un minuto, Domínguez deslindó tanto a la liga como al Cruz Azul, sosteniendo que se trató de hechos "totalmente ajenos" a su profesión al ser "un evento privado".

"Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido a volverme un referente, que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, y a mantener un comportamiento ejemplar, dentro y fuera de la cancha".

Mensaje de Julio César Domínguez a la opinión pública: pic.twitter.com/USjYXyg6Nt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2023

Después de haberse compartido el video, los seguidores de la cuenta de Cruz Azul estallaron en comentarios, la mayoría negativos, criticando la inacción y falta de sanciones hacia el ´Cata´, que desde el año pasado no es muy del agrado de la mayoría de los fanáticos.

¿Qué opinas? ¿Esperabas una sanción mayor en contra del futbolista?

"Me comprometo a convertirme a un referente de la liga Mx que promueve los principios y valores" pic.twitter.com/OxVMQO1ySf — Siquem Herem (@KikisHerem) January 10, 2023

Ahora resulta que fue un juego... ¿desde cuando las siglas de los carteles y los nombres de sus líderes aparecen o hacen referencia en el videojuego?

En serio que la ignorancia, el egocentrismo y falta de sentido común es temeraria. #FueraCata pic.twitter.com/7KaI9Jq0wv — . (@DDamient) January 10, 2023