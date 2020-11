´Carlos Vela no ha sido más porque no ha querido´: Cesc Fabregas

Cesc Fábregas, centrocampista español, afirmó que Carlos Vela es de los jugadores con mejor definición que ha conocido, sin embargo resaltó que si no ha sido más ha sido porque él no ha querido, pues el azteca es un fenómeno.

´Lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho´, mencionó para Marca Claro.

De igual manera, Fábregas comentó que ve al jugador azteca como su hermano pequeño, aunque exaltó que uno de sus problemas era pensar en el ´mañana´, cuando las cosas pueden hacerse el día hoy.

´Carlos es amigo mío y es de esas personas con las que he hablado muchísimo. He tenido tantas conversaciones con él, para mí era como mi hermanito pequeño. Siempre decía ´bueno, ya, mañana´... el ´mañana´ que siempre se dice de los mexicanos, pasaba el mañana y yo le decía ´no, Carlos, no se tiene que hacer mañana, se tiene que hacer hoy´, añadió el jugador del Mónaco, para el medio ya citado.