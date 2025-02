¡Campeones! Eagles de Philadelphia dan el golpe en el Super Bowl LIX

Vaya exhibición presenciaron los fanáticos de la NFL en la LIX edición del Super Bowl disputada este domingo 9 de febrero, pues cuando parecía que todo estaba servido para que los Chiefs de Kansas City, como vigentes bicampeones, lograran un histórico tricampeonato, los Eagles de Philadelphia dieron el golpe sobre la mesa y se impusieron por 40 – 22.

El Caesars Superdome fue el escenario de un emocionante encuentro, al que asistieron figuras como Donald Trump, Taylor Swift y Lionel Messi, donde las Águilas cortaron la hegemonía de Patrick Mahomes y compañía, en una revancha por la derrota del 2023.

El impecable trabajo en la defensa de los Eagles anuló por completo la actividad ofensiva de los campeones, mientras que su propia fuerza de ataque no dejó de conseguir touchdowns. El partido se iba al descanso con marcador de 24 – 0.

EAGLES FLYING HIGH RN UP 24-0 : #SBLIX on FOX : Tubi + NFL app pic.twitter.com/ZXSSCvAAhv

Luego del show de medio tiempo del rapero Kendrick Lamar, el juego se reanudó con la misma intensidad por parte de las Águilas, mientras que los Chiefs seguían sin recordar que se estaban jugando un Super Bowl.

No fue hasta cerca del final del tercer cuarto que los bicampeones al fin reaccionarían, y conseguirían su primer touchdown para sumar 6 puntos, contra 34 de los de Filadelfia en esos instantes.

Jake the Make. Eagles up by 31. #FlyEaglesFly



: #SBLIX on FOX

: Tubi + NFL app pic.twitter.com/ouvGOzrOzP