Así se jugará la jornada 7 del Apertura 2024 de la Liga MX; ¿cuándo es el Clásico Nacional?

Vuelve el torneo Apertura 2024 de la Liga MX; luego de una fecha FIFA en la que la Selección Mexicana dejó con serias dudas a los aficionados, el futbol mexicano retoma sus actividades con varios juegos muy interesantes por lo que representan para los amantes de este deporte.

De entre todos los partidos que se jugarán entre viernes y sábado, puesto que el domingo 15 de septiembre todos estarán festejando la Independencia, destacan los duelos Necaxa vs Pumas, León vs Cruz Azul y Santos vs Monterrey.

Mención aparte merece el Clásico Nacional entre América y Chivas; por un lado, las águilas quieren recuperar el buen paso a costa del rebaño sagrado. Sin embargo, los tapatíos podrían dar la sorpresa gracias a la mejoría que han mostrado en las últimas semanas.

¿Dónde ver el futbol mexicano este fin de semana?

Viernes 13 de septiembre

Puebla vs Querétaro / 18:00 horas / Estadio Cuauhtémoc

TV: Azteca 7, Fox Sports

Plataformas: VIX

Atlas vs Pachuca / 19:00 horas / Estadio Jalisco

Plataformas: VIX

Tigres vs San Luis / 20:10 horas / Estadio Universitario

TV: Azteca 7

Plataformas: Azteca Deportes

Juárez vs Mazatlán / 20:10 horas / Estadio Benito Juárez

TV: Azteca 7, Fox Sports

Necaxa vs Pumas / 21:00 horas / Estadio Victoria

Plataformas: VIX

Sábado 14 de septiembre

Toluca vs Tijuana / 16:45 horas / Estadio Nemesio Diez

TV: Canal 5, TUDN

Plataformas: VIX

América vs Guadalajara / 18:50 horas / Estadio Ciudad de los Deportes

TV: Canal 5, TUDN

Plataformas: VIX

León vs Cruz Azul / 20:35 horas / Estadio Nou Camp

TV: Fox Sports

Plataformas: VIX

Santos vs Monterrey / 21:00 horas / Estadio TSM

Plataformas: VIX

Al momento, y aún con duelos pendientes, Cruz Azul lidera la tabla general con 16 puntos, seguido de los Tigres, Toluca y Tijuana, cada uno con 14 unidades. Al final de la general s encuentran Juárez y Querétaro, que solo han logrado sumar un punto en el actual torneo.