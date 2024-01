Anuncian la primera "Lucha de Titanes II" del 2024 en Xalapa

Fernando Landa Bautista, "El Hijo del Tirantes", a un año de la llegada de la promotora Clase Mundial, anunció como su director general el primer evento de la temporada: "Lucha de Titanes II", el cual se llevará a cabo el viernes 15 de marzo a las 20:45 horas en Arena Xalapa.

La atracción principal del evento será la "revancha Retro Triplemanía XVII" entre los luchadores Dr. Wagner Jr y El Mesías, catalogada como la lucha más larga de la historia. Significará el regreso del Mesías luego de una lesión.

El torneo contará también con una serie de eliminatorias con hasta tres retadores, todos seleccionados a través de encuesta popular. En ellas se podrán ver enfrentamientos como Psycho Clown vs Abismo Negro Jr, Kalixz (campeón actual de la promotora) vs Parka Negra Jr, Octagón Jr vs Aerostar, Poseidón vs Lady Wind y luchadores sorpresa.

Los vencedores de cada una de las cuatro eliminatorias se enfrentarán entre sí hasta obtener al nuevo campeón de la promotora Clase Mundial. Por último, se destaca una lucha de exhibición que será el debut del joven luchador Baby Tiger.

El luchador anunció gustoso la sinergia que la promotora tendrá con dos nuevas marcas a diferencia de la edición anterior: X24 y Jag Sportswear. Para ofrecer una mayor cercanía y facilidad a los aficionados de adquirir los boletos, estos estarán disponibles en todas las sucursales de X24 a partir del 15 de febrero.

El Hijo del Tirantes presentó el cartel oficial del evento, asegurando que todas las figuras anunciadas en él ya tienen confirmada su participación. Agradeció a las marcas asociadas por su apoyo con los boletos y las indumentarias de los luchadores, y reiteró la invitación al evento que fungirá como apertura de la temporada 2024 para la promotora.