Xóchitl usada del mexicano por la oposición

Por: Luis Humberto Tejeda Taibo Fecha: Julio 10, 2023, 08:50 a.m.

Todas las encuestas, todos los analistas y la percepción tanto nacionales como extranjeros le dan una ventaja razonable a MORENA por la presidencia de la República en el 2024.

La oposición y la elite empresarial encabezadas por Claudio X González, la Coparmex y un grupo de gentes que se han visto afectados por la 4t, no encontraban entre ellos a alguien que pudiese mimetizarse como el representante legítimo del ciudadano que no coincide con el Gobierno, buscaron entre los Creels,las Téllez, etc, a uno que pudiese enmascarar a Marko Cortés, a Alejandro Moreno, líderes impresentables del PAN y del PRI, que son los que junto con Claudio, quieren al precio que sea regresar al poder.

De súbito, como mandado por la providencia, surge el brete, entre Xóchitl Gálvez y el presidente por el derecho de réplica que solicita la senadora en una mañanera a un dicho del presidente.

Xóchitl tiene la peregrina idea de acompañarse a palacio nacional de dos botargas de dinosaurio, esto causa hilaridad y humor, cae como un chiste y se viraliza.

A continuación, los estrategas de la oposición encuentran en la senadora a su campeona, la estudian, la promueven en medios con estrategia y con el argumento de que es pobre, viene de abajo y es humilde.

En pocas palabras usan a Xóchitl, para chantajear por lastima al electorado, antes criticaban al presidente y a Morena, por usar según ellos a los pobres y oh sorpresa, lo mismo, pero de manera vulgar y barata quiere hacer hipócritamente el Frente Amplío por México.

Es cuánto queridos lectores.....

