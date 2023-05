Xalapa y el fraude con las luminarias

Mayo 31, 2023, 07:00 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Mayo 31, 2023, 07:00 a.m.

Los problemas entre el ex alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, y su sucesor en el cargo, Ricardo Ahued Bardahuil, comenzaron prácticamente desde el arranque de la actual administración.

Incluso antes, porque para ganar la elección de 2021, Ahued tuvo que cargar con el lastre que significó la pésima imagen del primer alcalde de la 4T en la historia de la capital veracruzana.

Recordemos que Ricardo Ahued tuvo que dejar el Senado para llegar a Xalapa prácticamente a rescatar la plaza para Morena, tras una administración desastrosa, la de Hipólito Rodríguez,

Sin embargo, el primer diferendo, digamos formal entre las partes, se registró en febrero de 2022, por la denuncia derivada de las presuntas irregularidades en el contrato signado por Hipólito Rodríguez para la instalación de 7 mil luminarias en 80 colonias de Xalapa.

A partir de ahí, cada vez que aparece públicamente, el ex alcalde se ha asumido como víctima de los funcionarios de la presente administración; e incluso ha buscado ampararse.

El tema resurgió recientemente, tras una declaración del ex alcalde, quien se deslindó de los defectos de las luminarias.

Dijo que las lámparas defectuosas fueron contratadas a la Secretaría de Energía, a través del FIDE, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica; incluso, apuntó Rodríguez Herrero que antes de dejar el cargo, instruyó al sucesor –Ricardo Ahued– para que reclamara por las luminarias en mal estado; y aclaró que las 10 mil piezas adquiridas por su administración no enfrentaron problemas.

Parafraseando al presidente, Ahued tiene otros datos: al iniciar el actual gobierno municipal, el edil interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por luminarias LED inservibles que fueron contratadas por la anterior administración para su instalación en 87 colonias de la capital.

En las reacciones a este problema, llama la atención la declaración de Rodríguez Herrero, porque intenta sacudirse la responsabilidad al señalar que las luminarias defectuosas fueron entregadas por la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a cuyo frente se encuentra una de las cartas de Morena para encarar la sucesión de 2024, Rocío Nahle García.

En torno a este asunto, el alcalde Ahued emitió una declaración muy contundente: "No vamos a tolerar que por un fraude se vulnere la seguridad de las y los xalapeños; llegaremos hasta las últimas consecuencias; "no lo vamos a permitir porque Xalapa no es botín para que alguien haga cochinadas"

Recordó el presidente municipal que la instalación de 4 mil 500 luminarias defectuosas afectó a la población de 40 colonias de Xalapa; y que por ello exigen la reposición de esas lámparas.

Sin embargo, la denuncia fue interpuesta desde febrero de 2022, hace 15 meses, y no se ve para cuando prospere.

Lo cierto es que a estas alturas, un año y cinco meses después de terminar el periodo de Rodríguez Herrero, se ignora si las luminarias inservibles fueron las enviadas por el FIDE o si bien corresponden a las adquisiciones municipales; como sea, alguien deberá responder; sobre todo si el actual alcalde se mantiene en su postura de no ser "tapadera" de nadie. @luisromero85

