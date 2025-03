La fuerza de la verdad: silencio y libertad interior

La necesidad de limpiar el nombre propio cuando nos encontramos en acusaciones falsas, es un fenómeno universal pero fundamentalmente erróneo. Vivimos en una sociedad que, a pesar de su aparente evolución, sigue siendo presa de la necesidad constante de aprobación, de la necesidad de demostrar nuestra bondad y de justificar lo que, en el fondo, es indiscutible. ¿Por qué dedicamos tanto esfuerzo a limpiar nuestra imagen cuando, en realidad, la verdad se encarga, tarde o temprano, de aclararlo todo? desde una perspectiva psicológica, el ser humano, en su naturaleza más vulnerable, teme al juicio.

La exposición de sus errores o incluso de sus aciertos, la muestra desnuda ante el mundo. Es un impulso que nace del ego, ese mismo que nos dicta cómo debemos ser vistos, cómo debemos mostrarnos ante los demás para alcanzar una pseudo-perfección. Pero lo cierto es que, más allá de lo que otros digan o piensen, la vida tiene la capacidad de hacer que la verdad fulgure con, sin o a pesar de las circunstancias.

No siempre es necesario tomarte el tiempo de contestar habladurías, chismes, diatribas o injurias infundadas, porque el que habla mal de ti, eventualmente se desmentirá a sí mismo con sus acciones. Y si no lo hace, que se quede con su propia mentira. La verdad tiene un poder tan absoluto que no necesita ser defendida; basta con que exista.

El tiempo, esa constante inmutable, se encargará de colocar a cada quien, en su lugar, no es el mundo quien te define, es tu capacidad para reconocer que las opiniones ajenas son, en última instancia, irrelevantes si no coinciden con la certeza de tus hechos.

El gran error radica en querer demostrar lo que ya está demostrado. El hombre sabio sabe que defenderse solo alimenta el ruido. La resistencia genera fricción, y la fricción, conflicto. Cuando te sumerges en la arena del juicio, te igualas a quienes te atacan. El silencio, en cambio, es la respuesta del que sabe. No hay nada más poderoso que no tener que demostrar nada, que estar tan seguro de ti mismo que ni el más feroz de los ataques puede trastocar tu paz interior.

Tratar de probar, cuando sabes que tienes la razón, es un gasto innecesario de energía. El verdadero desarrollo humano ocurre cuando dejamos de lado la necesidad de validación externa y cultivamos una fortaleza interior. Esa que nos permite caminar sin miedo, sin sentir la necesidad de mostrar nuestras cartas, porque de sobra sabemos que las tiene, quien las necesita.

Y cuando ya no sientes la necesidad de defenderte, te liberas. ¿Sabes qué es lo más revelador? Que aquellos que intentan destruirte son los primeros en caer cuando la verdad comienza a salir a la luz. No tienes que luchar, no tienes que ensuciarte las manos. La vida es un espejo: el que siembra maldad, cosecha venganza de su propia miseria. Soy Delio Salas y recuerda que el año tiene 365 días, pero nosotros tenemos un minuto para crecer.

Los comentarios a delio.salas@gmail.com