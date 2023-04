Abril 09, 2023, 07:09 a.m.

Por: Agustín Gálvez Fecha: Abril 09, 2023, 07:09 a.m.

¿Cómo podemos alcanzar una solución mental y motriz del problema? No existe una receta que pueda dictarse como tal, que nos de una constante en dicha solución, la solución puede generarse como una adaptación al problema, a la situación o a las circunstancias, lo que si debemos de aprender a hacer ejercicio del pensamiento crítico, porque se puede pensar, aun sin tener un razonamiento solido o efectivo para llevarnos a dicha solución, pero cuando nos preparamos para lo inesperado, como suele decirse en las artes marciales, es la manera de estar preparados a accionar y reaccionar de acuerdo a las necesidades presentes.

La motivación, es una de las herramientas significativas para la solución mental y motriz del problema, puede ser una motivación previa, durante e incluso posterior a la situación a enfrentar o resolver.

Con relación precisamente a la motivación, recuerdo como hace muchos años, en un campeonato nacional de cinturones negros, el cual se realiza todos los años en la ciudad y puerto de Acapulco en el estado de Guerrero, una de las particularidades de este campeonato, es la competencia por equipos, y en la rama varonil, el equipo es conformado por 10 peleadores, los cuales se enlistan del menor peso al mayor peso y enfrentan a equipos de otros estados en situaciones similares.





Aquella ocasión era yo el peleador número diez y el marcador del equipo teníamos 5 puntos en contra y 4 a favor, mi pelea era decisiva, si empatábamos y realizábamos una pelea más por desempate o quedábamos eliminados.

Enfrentábamos al equipo de Chihuahua, estado del norte que por su naturaleza todos los competidores eran más altos y pesados que nosotros los veracruzanos, pero a pesar de ello, estábamos haciendo un gran esfuerzo por sobrepasar a la siguiente ronda, pero el cansancio estaba rebasándome, sentía que mis músculos ya no respondían a mis pensamientos, y mis movimientos, se tornaban lentos y pesados, di un paso hacia atrás, comencé a bajar mi guardia y estaba a punto de rendirme, pero un grito desgarrador salió de entre el público, “VAMOS GUTY, TU PUEDES”, era mi esposa, en ese instante, sentí como una inyección de adrenalina corría por mi sangre, subí nuevamente mi guardia y me lance a dar el resto de mi esfuerzo hasta terminar la pelea, saque combinaciones de pateo y golpes que no imagine y finalmente resulte victorioso de ese combate. Es aquí una prueba clara que una acción mental, estimula la acción motriz y por ende una solución al problema.

Pero tristemente, no siempre la motivación se brinda de la manera adecuada, recuerdo también a cerca de dos alumnos míos, padre e hijo, el padre iba más aventajado en grados que el hijo, cosa que es muy común, y yo regularmente escucha decir a el susodicho padre, “he fregadas pataditas de basura que tiras, tu técnica está bien jodida, etc. etc., hasta que un día le pregunte, ¿por qué le dices así a tu hijo?

A lo que él me respondió, es que es mi manera de motivarlo, así el sentirá la necesidad de mejorar su técnica jodida, me quede pensando un rato y después de reflexionar su comentario le pregunte yo ¿y crees que realmente lo estas motivando?, no ves que lo que realmente está pasando es que lo haces enojar y lejos de querer superarse hace las cosas ya de mala gana, lejos de que tu comentario sea una motivación, más bien parece una crítica y peor aún, es una crítica destructiva.

Sin embargo nuca quiso cambiar su estilo de motivación, según el, y la realidad es que esto le genero un conflicto a su hijo, por un lado su amor de hijo hacia su padre y por el otro un sentimiento de rencor fue creciendo hacia su propio padre.

La realidad es que aunque la motivación es una verdadero herramienta para la solucione mental y motriz del problema, tenemos que saber motivar, para que esta motivación sea verdadera y auténticamente significativa.

