Sin patear el pesebre

Por: Jorge Yunis Manzanares Fecha: Junio 02, 2023, 07:40 a.m.

Mucha gente llega a mi oficina a platicar con este servidor por asesorías y, a pedirme que aparte de las orientaciones, les explique algo que es muy común en la mayoría de los asuntos, en parte de los fiscales que se encargan de procurar justicia, aclaro sin ninguna etiqueta personal, es común ver, que en la mayoría de los casos que se ponen ante la investigación de los fiscales, el factor común se trata de un delito imposible, para quienes leen lo que aquí escribo, explicare brevemente lo que es UN DELITO IMPOSIBLE.

Señala la dogmática penal, que el DELITO IMPOSIBLE es: El agente realiza actos encaminados a producir el delito, pero este no surge por no existir el bien jurídico tutelado, por no ocurrir el presupuesto básico indispensable o por la falta de idoneidad de los medios empleados.

Como ejemplo señalamos, quien quiere quitarle la vida a una persona y dispara, pero la victima ya se encontraba muerta, no existe el bien jurídico tutelado que es la vida; o cuando alguien pretende hacer o provocar el aborto en una mujer sin que esta esté en estado de gravidez.

Por qué nos referimos a los casos que de la fiscalía, es simple, el ministerio público y llamados fiscales son expertos o deben ser expertos en temas de índole penal que es la raíz de su forma jurídica el objeto de su envestidura, sin embargo, prevalece la poca o nula conciencia de este tipo de clasificación de delitos, en concreto, suman muchos hechos denunciados y que al ponerlos a la tutela de juzgadores, carecen de los elementos positivos del delito o existen causas excluyentes de incriminación o justificantes.

Dejo entonces este pequeño breviario para quienes leen la presente y que quizá coincidan con el suscrito.

