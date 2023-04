Sin patear el pesebre

Comparto con mis lectores una reflexión que a todos nos interesa, pongamos atención en ella.

EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Después de estar en situación de actividad durante más de 30 años, un Alto oficial Militar, pasó a la situación de retiro, ya era pensionado del Estado, y se retiró a vivir a una maravillosa casa nueva en un Fraccionamiento privado.

Se consideraba más grande que los demás y nunca hablaba con nadie; incluso mientras caminaba por el parque todas las noches, ignoraba a sus vecinos mirándolos con altivez.

Un día, de alguna manera, sucedió que una persona mayor sentada a su lado inició una conversación y continuaron reuniéndose.

Cada conversación fue principalmente un monólogo, con el General insistiendo en su tema favorito: "Nadie puede imaginar el gran puesto y la alta posición que ocupé antes de pasar al retiro. Terminé en esta comunidad por situaciones no planeadas"...

Y, el otro anciano solía escucharlo en silencio.

Después de muchos días, cuando el General retirado estaba inquisitivo sobre los demás, el anciano oyente abrió la boca y dijo:

"Después del retiro todos somos como como lámparas usadas y terminamos fundidos. No importa cuál era el voltaje de trabajo, cuánta luz o brillo dabas. He estado viviendo en esta comunidad durante los últimos 5 años y no le he dicho a nadie que fui Secretario Privado del Presidente de la República. Mira a tu derecha, allí está un hombre que se jubiló como Gerente General en una importante empresa; por allá está otro hombre que fue también General como tú, pero con la diferencia que no tuvo un cargo tan importante, y ese otro fue agregado militar en la embajada de Estados Unidos. Esa mujer, sentada en el banco con un vestido blanco impecable, fue profesora en una universidad antes de jubilarse. No se lo ha revelado a nadie, ni siquiera a mí, pero lo sé.

Todas las lámparas, usadas, ahora son las mismas, cualquiera que sea su potencia, 10, 40, 60, 100 vatios, no importa ahora. Tampoco importa que tipo de bombilla eras antes de terminar aquí: LED, CFL, halógena, incandescente, fluorescente o decorativa.

Y eso, amigo mío, también se aplica a ti. El día que entiendas esto, encontrarás paz y tranquilidad, incluso en este condominio de viviendas.

Recuerda; tanto el sol naciente como el sol poniente son hermosos y adorables, pero en realidad, el sol naciente adquiere más importancia, e incluso es adorado, mientras que el sol poniente no recibe la misma reverencia."

Es mejor entender esto, más temprano que tarde.

Estimado amigo, tu actual cargo, título o poder que ejerzas, no son permanentes. Mantener muchas emociones por estas cosas, solo te complica la vida cuando las pierdes algún día.

Recuerda que cuando termina el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Por lo tanto, disfruta de tus logros y de todo lo que has adquirido HOY, para poder tener un tiempo fabuloso en lo que resta del camino y estar en PAZ contigo mismo.

Al final del día, todos esos títulos, certificados, nombramientos o reconocimientos, no son más que un papel que será reemplazado por un solo certificado: "El certificado de defunción".

Amigos VIVAMOS la vida intensamente, seamos felices con lo que tenemos, mantengámonos activos, con acciones que trasciendan y apoyémonos mutuamente, mientras tengamos vida.

Siempre que sea posible, pongan una sonrisa en la cara de alguien y tengan una palabra afectuosa con el amigo, no cuesta mucho.

Vivamos con entusiasmo y optimismo, con calma y sin bajar la guardia. Con amor, buen humor, caridad, humildad, templanza, honestidad y prudencia

SEAMOS HUMILDES y vivamos con plenitud e integridad.