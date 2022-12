Será uno de los mejores años el 2023

Columna: Maquiavelo

Diciembre 22, 2022, 07:06 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Diciembre 22, 2022, 07:06 a.m.

Lo que vaya a realizar el presidente López Obrador en el año 2023 será algo sorprendente, la importancia que tiene el penúltimo año de su gestión donde todas las grandes obras que planeara no sólo estarán terminadas sino en completa operación.

Los vaticinios que tiene son muy halagadores para empezar en enero se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde se esperan grandes resultados para los tres países al ser actualmente la zona económica más importante del mundo por su intenso intercambio comercial.

Lo que nadie se esperaba es el crecimiento que supera a los vaticinios de los expertos y que permite al mandatario estar muy contento. Si la tasa de opinión favorable a esta administración federal sigue en los mismos números superiores al 68 por ciento, es sin duda el mejor presidente que hemos tenido.

No hay que perder de vista que en el mes de septiembre se conocerá quien ganó las encuestas y será el próximo presidente de México, quien dará su valiosa y definitiva opinión para nombrar al candidato de Morena para la gubernatura del estado de Veracruz. Con ello se pondrá fin a las especulaciones e indudablemente será una persona calificada como buen político con la capacidad y talento para gobernar a una entidad con la potencialidad de desarrollo económico que tiene el estado.

Con estas y muchas más razones el anhelado 2023 se espera que será un gran año para todos los mexicanos. Suma siete y es el número de la buena suerte.

El epitafio de los partidos políticos

El partido del Trabajo y Verde Ecologista ven el final de la cláusula de la "vida eterna" que les garantizaba su sobrevivencia como partidos políticos al quedar prohibido que los partidos de una coalición se transfieran los votos obtenidos en las candidaturas comunes.

Para conservar el registro se requiere obtener al menos el 3 por ciento de la votación total emitida en una elección federal.

Van a buscar estos partidos una alianza con el PRIAN y seguir el ejemplo del PRD para seguir manteniendo a los líderes de la llamada chiquillada Partidista.

El rollo de siempre de estas disque fiestas

La desaparición de la columna de Maquiavelo por las fiestas decembrinas es el ritual de varias décadas que sigue sin cambio. Los directivos de los medios impreso y digital recomiendan que por salud mental no debe ser publicada esta columna a fin de que descansen merecidamente los lectores en estas fiestas navideñas.

La realidad es otra muy diferente con el fin de ahorrarse el aguinaldo del veterano periodista le doran la píldora de unas merecidas vacaciones, que descanso puede ser si no se cuentan con recursos y no queda más remedio que buscar algún ingreso por fuera de la empresa para medio costear la cena navideña. Pretextos sobran para que según los gastroenterólogos no es recomendar cargar el estómago por las noches que impiden la conciliación del sueño.

Dejando a un lado todo este rollo, la publicación de esta columna dejará de aparecer a partir de mañana 23 de diciembre para retornar antes del día de Reyes. Aprovecho la ocasión para desear a mis cuatro lectores que se la pasen bien y que no gasten por aquello de la cuesta de enero y esa recomendación es insustancial, cual ahorro si no hay lana.

Dicen que la felicidad no cuesta así que sean felices.





