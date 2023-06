Se quitan las máscaras

Columna: Maquiavelo

La desesperación de la alianza del PRD-PRI-PAN se hizo notoria cuando hicieron su junta el pasado lunes y ya no sabían que inventar para que la ciudadanía les crea, ahora salieron con un nuevo frente amplio donde el pueblo decidirá quién será el candidato de la oposición, una burda y triste imitación de las encuestas que realiza Morena. Tanto Marko Cortés como Alejandro Moreno, este último supuestamente se descartó ante la presión de un periodista, ya no pudo poner pretextos y dejará a un lado su auto postulación.

La desesperación que muestran aparece cuando se pierden las esperanzas y están conscientes que no hay nada que hacer. Es una muestra del desenmascaramiento de lo que siempre habían ocultado, la vieja alianza del PRI con el PAN cuando se mostraban en el pasado como enemigos políticos, por ser tan opuestas sus ideologías y principios, nadie se explica que hacen los dirigentes en esa coalición del otrora partido de la izquierda del Sol Azteca que fundaran Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

Las figuras más relevantes de Acción Nacional, el senador Germán Martínez y el gobernador Mauricio Vila anunciaron que no participarán en esta farsa.

Lo más seguro es que el candidato de la oposición no será del PRI y al carecer de esta figura se confirme su desaparición.

Se crea de nuevo el Consejo Editorial

Antier quedó instalado el Consejo Editorial de este medio impreso, quedó integrado por destacadas figuras de los diversos sectores del puerto de Veracruz, la razón de este nuevo organismo es el intercambio de ideas que enriquecerán la línea editorial del Corporativo Imagen del Golfo que lo integran cinco diarios impresos y tres digitales, además de una revista.

La función de este consejo es apartidista, que permita invitar a destacadas personalidades que tengan un foro adecuado para manifestar sus realizaciones y en el caso de los políticos que quieran dar a conocer sus proyectos de gobierno. La prioridad es dar una voz en libertad que beneficie con su conocimiento a todos los diversos sectores de esta conurbación.

La que va arriba es la senadora Xóchitl Gálvez

En los últimos razonamientos del PAN sobre quien debería ser su candidata a la Presidencia de la República sobresale la figura de Xóchitl Gálvez , después de experimentar con la senadora Lilly Téllez donde las estructuras panistas no la aceptan y la califican como advenediza y que puede cambiar de partido en cualquier momento, no la consideran como una persona de fiar y su propensión a traicionar la descalificaron; recurrieron al institucional de Santiago Creel quien no se puede quitar la etiqueta de foxista y el acartonado sello de fifí. Por lo que no quedó remedio de refugiarse en la senadora Xóchitl Gálvez que por su origen humilde puede ser atractiva para el electorado.

La decisión final de las encuestas

Las calenturas que sufren los políticos sobre si se encuentran arriba o abajo en las encuestas y vaya que el humor bueno o malo lo registran los que los acompañan en las mediciones sobre su popularidad, ya sean los funcionarios que se encuentran conviviendo con los posibles futuros gobernadores.

La importancia crucial es el ganar cuando se realice la investigación sobre lo que opina la gente.

Ahí está la clave. ¿Qué opinión tiene el pueblo sobre su persona?

En esta ocasión no tienen ningún valor los padrinazgos, ni las recomendaciones.









