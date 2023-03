Se esfuman los sueños de participar

Marzo 05, 2023, 07:09 a.m.

Por: Por los reporteros Fecha: Marzo 05, 2023, 07:09 a.m.

Las ilusiones de connotados priistas como lo son José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa que ya fueron senadores y que nuevamente quieren participar en las elecciones federales del 2024 como candidatos a la gubernatura de Veracruz a la que tienen justificado derecho, se olvidan el acuerdo de su impresentable líder nacional Alejandro Moreno quien a cambio de ser el partido que designe las candidaturas del presente año de Edomex y Coahuila sacrificó y entregó al PAN la de Veracruz.

Es un acuerdo que salió en varios medios y el que difundió Marko Cortés el dirigente panista que hace compromisos que no va a cumplir con los otros Yunes de Soledad de Doblado y con el senador Julen Rementería quien se ha convertido en un enemigo público del gobierno federal entregado de lleno cada vez que sube a la tribuna a despotricar cualquier logro del partido en el poder, que por cierto han sido muchísimos encaminados al apoyo de las clases más necesitadas de México y obviamente de Veracruz.

La triste realidad que al igual que a nivel nacional los del PRIAN no tienen ni encuentran algún candidato-a que compita con posibilidades ante la aplanadora electoral de Morena lo mismo ocurre en la entidad jarocha.

Se trata de un pleito ranchero

No hay politólogo de café xalapeño de las decenas que existen quien no asegure que el pleito entre el afrodescendiente Eric Cisneros y el gobernador Cuitláhuac García es en serio y que ya no se les ve en ningún evento público que estén juntos. De por sí que nunca asisten, ni permiten que alguien del pueblo bueno y sabio se les acerque. A la chusma la hacen a un lado desde que están en el gobierno, por eso a ninguno le dio Covid como a la gran mayoría de los veracruzanos.

Viene Murat al puerto

Para mañana lunes estará en el puerto de Veracruz el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien tiene un intenso programa de actividades y sobre todo con periodistas, algo que no acostumbran las autoridades estatales que se aterran a cualquier pregunta o acercamiento con los periodistas.

El martes estará en Xalapa, ni pensar en visitar algún funcionario consciente que si lo ven cerca son capaces de despedirlo.

El mejor mes de la Mujer

La equidad de género que ha permitido a la mujer en mejores y mayores puestos dentro de la iniciativa privada y en el área del servicio público está ganando terreno.

Un estudio del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (Cimad) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (Ipade Business School) da cuenta de cómo se ha ido avanzando pero también que falta mucho por hacer.

En Veracruz se incursionaron a muchas mujeres en el gabinete estatal, algo que presume mucho el gobernador, pero no se ha visto un solo plan de políticas públicas que las vincule mayormente al sector privado. La titular del Instituto de la Mujer se aparece cada mes de marzo en todo el año y de ahí no se le vuelve a ver.

El cinismo puro

En la semana, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la fortaleza San Juan de Ulúa donde encabezó el evento "Fandango por la Lectura".

Como invitada acudió la alcaldesa de Veracruz puerto, Patricia Lobeira de Yunes, quien con el cinismo de un político se desvivió en posteriores halagos y al momento- para la señora Müller y su esposo.

Entre risas, abrazos y una inusitada cordialidad, la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira se ungió como la nueva amiga panista de la 4T.

Lobeira de Yunes no tuvo empacho cuando su esposo y su suegro se pitorrearon hasta el cansancio del hoy presidente de este país, argumentando que en política todo se vale.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas