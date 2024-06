Se dice que...

Era otro periodismo

En las casi dos décadas que este columnista tuvo la oportunidad de laborar en los más importantes medios periodísticos de la ciudad de México no se había presentado esta seria situación de un gran número de articulistas políticos de los medios impresos se hayan equivocado en sus columnas vaticinando la derrota del partido político Morena del presidente López Obrador, habían tomado en sus escritos una crítica de una manera personal que no existía en el pasado donde la pluralidad imperaba y no existían una marcada línea editorial.

En el Excélsior, de Julio Scherer y la Jornada de Carlos Payan eran abiertamente críticos y la revista Siempre, de Pagés Llergo, con los editoriales de Francisco Martínez de la Vega, que eran incendiarios, pero no se equivocaban engañando a los lectores, como ahora ocurrió, al afirmar en una serie de versiones, que los conservadores iban a obtener el triunfo llegaron hasta el grado asegurar que en las encuestas marcaban un empate técnico entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, cuando había una diferencia de más de treinta puntos.

Era un periodismo donde imperaban los principios como la tolerancia, la inclusión, la pluralidad y la libertad de expresión.

Decir esta clase de mentiras sobre política en el pasado estaba vetado y se corría el riesgo que al columnista político lo despidieran.

No se puede seguir engañando como lo hicieron durante el desarrollo del pasado proceso electoral y seguir escribiendo como si nada hubiera pasado. Dieron a conocer una larga lista de reporteros veracruzanos que fueron señalados de recibir sumas de dinero por parte de los dirigentes de los partidos políticos opositores.

Era en el pasado un periodismo más auténtico y apegado a la verdad, sólo se protegía legalmente la identidad de la fuente, pero existía la conciencia entre los periodistas que había una total certeza en lo que uno escribía.

Como lo decía el periodista José Miranda Virgen “No tengo los pelos de la burra… tengo la burra”.

Tendrán que buscar otra chamba

La tradicional clase política mexicana tendrá que buscar a partir de septiembre de este año otro empleo ajeno a este singular oficio, se tomó la decisión en la cúpula de Morena a través de su líder Ricardo Monreal que estará prohibido a partir de las próximas elecciones federales la reelección de los legisladores tanto locales como federales y también de los presidentes municipales y ediles. Tendrán que buscar otro trabajo.

Al fin se terminará para siempre que eran los mismos protagonistas, como en el caso de los Yunes en el estado de Veracruz, que habían acaparado durante décadas esta actividad de vivir del presupuesto.

Esta será una de las cinco reformas que se van a presentar en la próxima legislatura anunció el legislador zacatecano.

Morena con la mayoría calificada cierra el nefasto capítulo de la reelección y abre su consolidación en el poder. Cobra vigencia la disposición legal de frase de sufragio efectivo no reelección.

Dime de que presumes…

De lo que más se presumía el gobierno estatal es que se habían acabado los secuestros. Este pasado fin de semana en Tierra Blanca liberaron a ocho personas después de una balacera y en Tlapacoyan detienen a dos delincuentes cuando iban a cobrar el rescate y siguen operando las bandas de los secuestradores.