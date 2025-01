Se dice que...

Una invitación no grata

A los amigos y compañeros de su gabinete el exgobernador Cuitláhuac García no va a poder contratar a los cómplices de su deficiente administración estatal, en Cenagas se requiere personal capacitado, solo aquellos que se enriquecieron podrán irse a vivir a la ciudad de México en donde un departamento de clase media oscila arriba de los 20 mil pesos mensuales y que se olviden de tener choferes y guaruras.

Se trata de una dependencia federal descentralizada que pertenece a la secretaría de Energía y que es supervisada por la Auditoría Superior de Federación. Van a vivir lo que es un burócrata de clase media los que viajan en el Metro y que tienen que checar salidas y entradas. El paraíso de la burocracia dorada del gobierno estatal que lo disfrutó a plenitud en la ciudad de Xalapa conocerá el cambio de habitar en una de las ciudades con el mayor número de habitantes y permanentes congestionamientos.

Se olvidan de celebraciones

Pocos se enteraron que fue el día del periodista en este mes de enero, se escogió esa fecha por ser el día en que murió Manuel Caballero un reportero que fue el precursor del periodismo moderno.

En esta ocasión no hubo ninguna celebración en Veracruz, entidad que lleva un buen número de periodistas asesinados, la violencia se ha ensañado con personas dedicadas a informar, un oficio que molesta a los políticos y al crimen organizado. Se viven tiempos de amenazas que se convierten en agresiones y atentados contra la vida.

¿Cuántos reporteros se ven obligados a exiliarse cuando existe una persecución como ha ocurrido en la entidad cuando los funcionarios son señalados como corruptos y se cuenta con las pruebas?

Con los avances tecnológicos y el nacimiento de la inteligencia artificial los dueños de los medios empiezan a trabajar con estos avances que provocan el despido de los buenos reporteros, los que trabajan en las notas exclusivas y trabajan con entrevistas y documentan la información.

También los médicos empiezan a invadir sus campos de acción las consultas a Google que les proporciona la información sobre los medicamentos apropiados y desaparecen las recetas de los especialistas, hasta en el campo de las cirugías prefieren a los robots por ser más precisos en estos trabajos.

Será castigado el travieso Donald Trump

Mañana el nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump será sentenciado por cargos que están relacionados por el pago para que se quede callada una estrella de cine pornográfico, dos días antes de que tome posesión. Él quería que esto quedara en secreto y resulta que de manera pública el pueblo norteamericano se enterará de las travesuras íntimas del funcionario que regirá el destino de la nación más poderosa del planeta.

Lo más seguro es que no asistirá al tribunal donde se celebrará el juicio y se enterará de la sanción de una manera virtual, hizo toda la presión para que no se realizara este juicio y amenazó en calidad del presidente electo para presionar al juez Juan Merchán que lleva su caso, quien le permitió como un gran favor que no esté presente cuando se dicte sentencia y que el castigo sea sólo del pago de varios cientos de miles de dólares para evitar que fuera llevado a prisión.

Los mejores abogados fueron contratados para que no trascendiera esta acusación, trataron de acallar a los medios de comunicación cuando ya era del dominio público de lo que es capaz su próximo mandatario.