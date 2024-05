Un proceso electoral donde impera la rudeza

Muy lamentable el rumbo que ha tomado el proceso electoral en el estado de Veracruz la forma grosera y pendenciera que han asumido algunos protagonistas y las denuncias presentadas ante las autoridades judiciales no es el papel que hubo en otras elecciones pasadas donde existió un mayor respeto y cordura entre los contendientes.

El problema se ha extendido a personas que simpatizan con alguno de los dos candidatos con posibilidades Rocío Nahle y Pepe Yunes. Nunca se debe llegar al extremo de la discusión, si en la sociedad veracruzana algunas personas difieren de tu forma de pensar, lo mejor es cambiar la conversación. Lo prudente es que nadie tiene por completo la razón, ni nadie deja de tenerla por completo. No porque hayas hecho enmudecer a una persona ajena a tu partido político quiere decir que la hayas convencido. El único medio de salir ganando una discusión es evitarla.

No hay motivo en este proceso electoral de incluir como tema al presidente López Obrador o al gobernador Cuitláhuac García políticos que no figuran en la boleta. Que ha sido mala la administración estatal, pero no tiene nada que ver con las elecciones.

Los tres contendientes para la gubernatura veracruzana son universitarios con un nivel de educación muy ajeno al que se manejan los mensajes y los memes.

El nuevo enemigo de la derecha

Los nuevos ataques en contra del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, provienen de la coalición opositora de la derecha por la simple razón de que no renunció y se unió a la campaña de Bertha Xóchitl Gálvez.

Apenas es el principio, pero cuentan con el dinero para comprar espacios y acres comentarios de columnistas para demoler su imagen.

En Veracruz no se han metido con Hipólito Deschamps, ni con el hijo de Dante Delgado, porque realmente se mantienen de manera conservadora con un reducido margen de posibilidades. El pasado lunes convocaron a una conferencia de prensa y asistieron cinco reporteros.

El que nada debe nada teme

El candidato al senado Miguel Ángel Yunes Márquez durante un discurso pronunciado en una plaza pública en la que estuvo presente el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que existe para un grupo de los opositores una persecución política-judicial enfocada a candidatos a cargos de elección popular de la coalición del PRIAN por parte del gobierno de Morena.

Esto confirma lo que la candidata a la gubernatura Norma Rocío Nahle había presentado una denuncia en contra del jefe del clan de los Yunes Azules donde le exigía al procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, que descongelara la carpeta azul sobre los delitos cometidos durante el tiempo que fue director general del ISSSTE y cuando ejerció como gobernador en la entidad.

El exgobernador panista asegura que ya prescribió debido a la estrecha relación que conserva con la cúpula de la PGR. Lo cierto es que siguen muy nerviosos porque con este gobierno federal no habrá impunidad y no estarían con tanto temor porqué el que nada debe, nada teme.

Ahora que salen a dar conferencias es porque saben que existen graves delitos de desviación de recursos públicos y componendas ilegales en la privatización de servicios.

No hay ninguna justificación legal que valga para la riqueza acumulada si siempre han sido funcionarios públicos y los salarios de la alta burocracia no les alcanza para cubrir ninguna parte de todo lo que poseen.