Se dice que...

Se va a terminar la espera de Cuitláhuac

La demora del nombramiento del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez en el gabinete ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum, no es que no quieran nombrarlo el problema es que no encuentran en donde ponerlo que esté acorde a sus capacidades, talento y experiencia.

Por más que le buscan el cargo oficial importante de un futuro exgobernador de un estado como Veracruz de acuerdo a sus antecedentes está complicado y posiblemente como lo hiciera el presidente López Obrador con otros gobernantes buscarle una embajada de algún país lejano y ponerle un buen ministro de carrera de relaciones exteriores y un buen cónsul con secretarias experimentadas que le hagan el trabajo.

No lo podrán acompañar sus miembros del gabinete estatal por los problemas que entraña hablar otro idioma.

El PAN tuvo 300 votos en Tabasco

El PAN perdió su registro como partido político en el estado de Tabasco la tierra de su adversario Andrés Manuel López Obrador. La derecha no tiene cabida en el sureste del país. El que había apuntado para ser el presidente estatal es el legislador Juan José Rodríguez Prats, un veterano panista reconocido en Veracruz por haber estudiado su carrera en la Universidad Veracruzana. Ha participado en debates de candidatos a la gubernatura organizados por el Corporativo Imagen del Golfo.

Lo especial de este comentario es la ridícula cifra que alcanzó un partido político nacional ya que solo logró en la pasada elección la suma de 300 votos. Marko Cortés y Xóchitl Gálvez se sorprendieron cuando se enteraron, nunca pensaron en el rechazo que había en esa entidad.

Inolvidable la Olimpiada en Francia

El reto de la ciudad de Los Ángeles para poder superar los Juegos Olímpicos en París es muy grande, se trata de la ciudad más bella de Europa y es la primera que inició esta competencia fuera de un estadio y utilizó como escenario el río Sena haciendo que esta olimpiada fuera inolvidable, captando la atención de todo el mundo durante quince días.

Si bien es cierto la ciudad californiana es la más extensa del planeta y cuenta con la fantasía de Hollywood, con los artistas más famosos, pero la historia de París y su himno de la Marsellesa le da un lugar de privilegio en estas competencias con la ventaja de tener la torre Eiffel como recuerdo.

No se descarta que son los Estados Unidos el país que conquistó más medallas de oro, plata y bronce y lo convierte en la potencia deportiva más importante seguida de China.