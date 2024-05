Se llegó al final

Nos encontramos al final de las campañas electorales, el próximo miércoles 29 de mayo ya se terminan estos eventos de manera pública, quiere decir que estamos a escasos ocho días de que este capítulo político se cierre y es el motivo central que en esta etapa definitoria sacarán los tres candidatos Rocío, Pepe y Polo al gobierno de Veracruz todo lo que hayan reservado para lograr convencer a los más de seis millones de votantes veracruzanos que uno de ellos es la mejor opción del estado para los próximos seis años.

No se admite en esta ocasión que se repitan los nefastos fenómenos de la apatía donde apuradamente el 60 por ciento es él que acude a las urnas. Esa indolencia ciudadana es lo que ha permitido que lleguen los peores gobernantes de la historia de Veracruz.

Siempre se había dicho que el último era el peor y se repite siempre la misma historia.

El desastre de la campaña de Xóchitl

El candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez apunta que la aspiración de Bertha Xóchitl Gálvez se diluyó porque nunca concretó que era ciudadana y que no representaba a los Yunes azules y los Duartes en Veracruz, ni de Manlio Fabio Beltrones en Sonora. Fue todo un desastre su estrategia de campaña.

Por otra parte, aseguró que él nunca negociará con los impresentables de Marko Cortés y Alejandro Moreno, aunque renunciaran a sus cargos de dirigentes nacionales y a sus puestos legislativos de plurinominales. Rechazó ser el culpable del triunfo de Claudia Sheinbaum y calificó de fantasías que Dante Delgado haya negociado con López Obrador para dividir el voto de la oposición.

Anunció que en las próximas encuestas que se den a conocer el candidato de MC desplazó a Xóchitl Gálvez a un ominoso tercer lugar y se entiende que esto ocurra ya que la aspirante del PRIAN en el discurso que pronunció en el zócalo capitalino en tres ocasiones apuntó que no pertenece a ningún partido político y demostró que le da pena el que la señalen como militante del PAN y que no tiene nada que ver con el PRI y no se refiere al PRD ya que ella mismo lo considera como un instituto inexistente.

Lo mismo ocurre con el candidato de Fuerza y Corazón por México por la gubernatura de Veracruz Pepe Yunes en todos los espectaculares puso las siglas de estos tres partidos de tamaño minúsculo. Si el pueblo de la entidad considera como más importante a la persona que al partido cada aspirante tendrá más posibilidades si esta se valora al emitir su voto.

Se perdona, pero no se olvida

En estos tiempos previos a las próximas elecciones en el Corporativo Imagen del Golfo no se olvidan las persecuciones que se sufrieron cuando los del PRIAN envanecidos a más no poder, obnubilados por la gran fuerza que demostraban tener los dirigentes políticos, en sus tertulias privadas amagaban con dejar caer todo el poder del fisco a los órganos periodísticos opositores que ejercían su derecho a la libertad de prensa, obligando al director de esta empresa a exiliarse. ¿Dónde están ahora? Nunca se dieron cuenta del rechazo popular del 2018.

Esa increíble decisión se mantiene hoy en día cuando han pasado más de cinco años después de que han sido desnudados en sus ilegales propósitos y despropósitos. Quizá algún día asimilen que ellos fueron en buena medida que la gente los rechazara y que el pueblo le dé al presidente López Obrador más del 60 por ciento de aprobación cuando ya se va y que su candidata ganará de manera muy amplia.