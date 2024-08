Se dice que...

Quienes manejarán el Senado

Los próximos líderes de las bancadas en el senado de Morena y el Verde Ecologista, Adán Augusto López y Manuel Velazco, asistieron a diversos eventos y al Consejo Editorial de este medio de comunicación impresa, cuando no se les mencionaba que iban a ser los coordinadores senatoriales.

Es muy posible que el exsecretario de Gobernación sea la persona que presida la mesa directiva de este Poder Legislativo.

Por parte del PRI será Manuel Añorve, quien fuera presidente municipal de Acapulco; de MC repite el tapatío Clemente Castañeda, quien fuera el favorito del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro; y el PAN colocará como coordinadora a una mujer.

Se terminó con los padrinos políticos

En la integración del gabinete presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo todos son políticos que pertenecen al partido de Morena, no hubo ningún colado o los famosos chapulines de otros institutos políticos, en esta ocasión se respetó y dio preferencia a los militantes de los partidos de izquierda que se adhirieron desde que se creó el movimiento por el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, que no contaba con ningún cargo público. Lo hicieron convencidos y no por la conveniencia personal como siempre ocurría en los sexenales cambios de gobierno.

No se trató de incorporar a los amigos o recomendados se buscó quienes eran los más competentes para desempeñar eficazmente una secretaría de estado o una paraestatal.

Por lo que no hubo ninguna sorpresa y los que repiten es por los buenos resultados.

Sheinbaum Pardo terminó de tajo con los compromisos y convenios políticos del reciente pasado. Algunos que esperan que sean nominados su problema son los malos antecedentes como funcionarios públicos que han sido muy cuestionados.

La Suprema Corte no se unió al paro

Los ministros de Suprema Corte de Justicia quienes apoyan el paro de jueces, magistrados y empleados el Poder Judicial, ellos decidieron continuar sus actividades porque si se unieran a los huelguistas no podrían cobrar sus elevados sueldos y prestaciones, lo anterior lo dio a conocer el ministro Javier Laynez.

Ellos apoyan a los paristas de lejecitos, pero no van a perder sus buenos emolumentos que violan la Constitución de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

Lo importante para ellos es lo que más les conviene y dejan a un lado a los que supuestamente alentaban con irse al paro nacional.

Hablando de Justicia el que será muy cuestionado al final de esta administración será el fiscal general de la Federación Alejandro Gertz Manero por lo lento, fallido y enredado en esa dependencia.

Sobre el mismo tema la Procuraduría Fiscal de la Nación ha denunciado a magistrados y jueces que han entorpecido los juicios y procesos penales de grandes contribuyentes como el caso de Ricardo Salinas Pliego dueño de Elektra que adeuda 63 mil millones de pesos en el pago de sus impuestos.

No obstante que el Gobierno Federal y la Secretaría de Gobernación han enviado oficios a la presidenta Norma Piña sobre estas deudas y que ella misma al no estar en huelga debe resolverlo y no seguir deteniendo el fallo.

El cinismo que impera en el máximo tribunal.