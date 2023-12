Porqué quiero ser gobernador

Columna: Maquiavelo

Resultó toda una revelación para los miembros del Consejo Editorial del periódico Imagen de Veracruz, el aspirante a la nominación para ser candidato a la gubernatura del estado de Veracruz el licenciado José Francisco Yunes Zorrilla, quien sorprendió a los asistentes por su sencillez y hasta cierta humildad en su presentación señalando entre otros aspectos sus actividades legislativas y municipales, asegurando que no tenía fuero desde este mismo día, que se había aprobado su solicitud de licencia a la diputación federal, en ningún caso mencionó sus destacados estudios universitarios y de maestría en el extranjero.

Lo interesante fue al responder las preguntas por sus nombres y sus actividades a los miembros del consejo. Reconoció en muchos aspectos los logros del presidente López Obrador en especial sobre la ansiada reforma judicial al mencionar que de los 95 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país quedan impunes y no hay castigo para los responsables.

Se le criticó fuertemente por ser candidato del PRI, si bien no lo defendió si indicó que él va en alianza, que ningún partido de la oposición que fuera solo ganaría, que el partido tricolor o se reinventa o se extingue.

Lo más importante a mi juicio es que todos los graves problemas que confronta el estado de Veracruz y que no han sido resueltos, no desvío la atención a la falta de apoyo del gobierno federal o que los programas gubernamentales están equivocados o la escasez de recursos económicos, todos esos problemas y necesidades que requiere el pueblo veracruzano le corresponden únicamente al gobierno del estado, si no tenemos una adecuada administración estatal no habrá ninguna solución a esa compleja y vasta problemática que se sufre en la entidad.

No buscó soluciones por fuera es una responsabilidad total de las autoridades locales y el pueblo está obligado a demandarlas. “Por eso quiero ser gobernador porque es el único sitio en donde se encuentran las verdaderas soluciones”.

No es como senador o diputado o alcalde yo he tenido esos cargos donde no se resuelve nada de lo que necesita el estado. Si se quieren resolver temas de seguridad, de desarrollo, impulsar políticas de salud, de educación es desde el Gobierno del Estado.

“Que es lo que puedo ofrecer de manera diferente a los demás, Hoy y mañana es que yo estoy preparado, porque yo sé cómo y hasta dónde”.

La reunión terminó tarde y el invitado se regresó a su hogar a la ciudad de Perote de donde es originario.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas