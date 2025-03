Se dice que... No existe la oposición en México

No existe la oposición en México

La realidad política en México es que no existe la oposición, después de haber realizado una encuesta Buendía & Márquez los números son contundentes.

Ante la pregunta de ¿qué político o política importante reconoce usted de la oposición?, solo el dos por ciento respondió a favor del PAN y MC, el PRI apuradamente alcanzó el uno por ciento. En esa pregunta se coincide que no hay nadie. Ningún partido ni ninguna persona es la que hoy en día representa una alternativa política frente a Morena.

Hay otro aspecto de la encuesta que resulta interesante, en las intenciones de voto Morena se queda con el 58% de las preferencias, sus aliados el verde el 6% y el PT 4%.

Con esas cifras la oposición cuenta con el 32% repartidas con el 13 % a Movimiento Ciudadano, 10 por ciento para el PRI y 9 % para el PAN.

La caída de Acción Nacional es brutal, por eso se salieron los Yunes.

El que no haya oposición es un grave problema para México, no es conveniente en ningún sentido. Deben surgir nuevas alternativas, para que no se repita la triste historia de un partido hegemónico como el PRI que hundió al país con presidente como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo que privatizaron las empresas públicas.

En pocas palabras el discurso de Sheinbaum

Como resumir el acto del pasado domingo en el zócalo de la capital de la Republicana Mexicana donde reunieron más de 350 mil personas para escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria dijo que con el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump prevalecerá el respeto, el diálogo y la colaboración; hay principios irrenunciables: no podemos ceder nuestra soberanía –fue la cabeza principal de Imagen- ni permitir que nuestro pueblo resulte afectado por decisiones que tomen gobiernos y hegemonías extranjeras; siempre lo hemos expresado con convicción. México es un gran país, con un pueblo digno y valeroso; siempre pondremos por encima de todo a nuestro amado pueblo y bendita nación.

Lamentablemente hubo un accidente de militantes morenistas que regresaban de ese gran evento, en donde el chofer perdió el control del autobús en el que viajaban y cayeron en una hondonada de 200 metros de profundidad; ayer una seudoperiodistas aprovechó esa desgracia en lugar de unirse a la pena por el fallecimiento accidental de esas personas, como si se tratara de un acto político cuando se trata de una concentración popular para estar unidos frente a los aranceles que tratan de imponer a nuestro país, no ocultó la supuesta comunicadora que era priista acostumbrada a los acarreos que eran pagados del partido tricolor.

Ante la gran disyuntiva del PAN la alianza con el PRI

Cuando el Consejo Nacional del PAN que es el máximo órgano del partido tomó la decisión de no votar a favor o en contra de hacer una alianza con el PRI y dejar que sea la comisión permanente que tome la decisión. Para la gran mayoría de los militantes panistas saben a la perfección que en lugar de sumar votos en estas elecciones municipales se los restan, hay un total rechazo de los veracruzanos al partido tricolor, eso de tener a un gobernador en la cárcel no ofrece ninguna ayuda.

En cambio, en Durango el alcalde de la capital José Antonio Ochoa está a favor de tener esa coalición ante el temor de que pierda esa plaza. Son diferentes los priistas en el norte del país. Se acordó revisar caso por caso a nivel local para definir la conveniencia de una alianza con el PRI y evitar perder el blanquiazul la capital.