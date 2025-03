Días después del 8M

Ha pasado la algarabía de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hasta pareciera que se escucha un silencio sordo con significado de expectación... ¿Qué sigue? Quizás es la pregunta en el subconsciente de todas...

Las feministas tuvimos la oportunidad de manifestarnos en este día, todas marchamos desde nuestras trincheras en una sola voz, exigiendo seguridad, no más violencia en contra de nosotras, ni una más muerta, reclamando que nos dejen vivir en libertad, en igualdad de circunstancias, con dignidad como merece todo ser humano.

En el año 2020 previo a la declaratoria de la pandemia provocada por el Covid19, vivimos una de las marchas más copiosas de la historia de México, las estadísticas oficiales de la Ciudad de México señalaron que fueron 80 mil mujeres las que llegaron en diversos contingentes a la plancha del Zócalo capitalino, no obstante, datos no oficiales dieron a conocer que cerca de 200 mil mujeres habían marchado en ese día.

Debido al encierro y todos los daños en la salud y colaterales con motivo de la pandemia, durante 4 años la afluencia a las marchas del 8M no fueron tan concurridas, aunque la presencia de las mujeres en ese día nunca demeritó en exigencias de Justicia, Seguridad Pública y Cero Impunidad.

El 8M2025 rompió el récord de los años anteriores, tuvo un impacto histórico, de manera inédita, miles de mujeres protestaron por una causa primordial "Ni Una Más", al menos en la capital del país se registraron según algunos datos que se han obtenido hasta ahora, más de 300 mil mujeres, quienes por más de cuatro horas caminaron por las avenidas principales rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, gritando consignas de "Nos queremos vivas", "Diez asesinadas al día", "Mujer escucha esta es tu lucha", "Con falda o pantalón, respétame cabrón", "El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas", entre otras.

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, aproximadamente 10 mil mujeres, de todas las edades, instrucción académica o posición social abarrotaron la Plaza Lerdo en el corazón de la ciudad.

Sin importar las coordenadas geográficas, todas marcharon e hicieron historia en una batalla en contra de la impunidad, misoginia y del machismo que impera en nuestra sociedad.

Los números fueron más este 8M de mujeres mexicanas marchistas, la disyuntiva es grande, esto, ¿es bueno? ¿es malo?; desde el punto de opinión de Alguien como tú nos lleva a entender que las mujeres continúan siendo discriminadas, violentadas sexualmente, sicológicamente, físicamente, sujetas de la trata, que la brecha salarial no se reduce, que el número de 10 mujeres muertas al día a manos de un feminicida no baja, que las mujeres desaparecen y no regresan a casa, que tenemos que gritar para escuchen nuestras necesidades, ¿Cuándo han visto a un contingente de hombres marchando por las principales calles de la ciudad exigiendo respeto a sus derechos humanos?, las diferencias existentes y persisten.

Las exigencias legítimas de las mujeres mexicanas siguen latentes...

Alguien como tú, siempre ha puntualizado que ¡Las mujeres no estamos solas! Es verdad, estamos acompañadas de madres, hermanas, hijas, nietas, sobrinas y muchas más féminas que tienen nuestro cariño, que les deseamos triunfo en la vida, el respeto de sus derechos y gozar de la garantía que nadie las matará por el solo hecho de ser mujer.

Las feministas tenemos 364 días restantes para magnificar toda la energía derramada con motivo del #8M2025.

La libertad que exigimos no sólo es física, la libertad más trascendente e importante, es la libertad mental...la libertad de conciencia, romper el paradigma del establishment, del control del grupo de personas que ejerce el poder sobre nosotras.

Tenemos que romper cadenas cognitivas que permitan la evolución de conciencias. Una evolución en atención permanente, en este importante, profundo y destacado asunto de las mujeres, que aún con la indiferencia de muchas personas, nos conmociona a cada instante cuando sufrimos la ausencia de una más.

Las mujeres somos la base esencial, fundamental del tejido social y su desarrollo, la geografía psicosocial ante la grave e insultante indiferencia destruye la condición humana, porque una mujer, todas las mujeres, somos la fuerza vital de la existencia, sin nosotras no habría humanidad y somos destruidas o al menos lo intentan todos los días.

A pesar de tanta lucha feminista, pareciera que lo que vivimos es un boomerang que nos azota, como si nos quisieran dar una lección por "sublevarnos" al patriarcado hegemónico.

El #8M se debe conmemorar permanentemente desde nuestras trincheras, unas con otras, hombro a hombro, sin importan los colores, unidas por una misma causa en sororidad, esa causa se llama MUJER, porque ¡Juntas somos más fuertes!...