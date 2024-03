No conocen la historia

Columna: Maquiavelo

Marzo 28, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 28, 2024, 07:00 a.m.

Se le ocurre al candidato panista Miguel Ángel Yunes Linares publicar su pasado priista y presumir su cercanía con el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el oficial mayor Liébano Saénz de la Secretaría de Desarrollo Social de la que era titular Colosio quien por su cercanía lo designara como secretario de Información y Propaganda del PRI y por lo tanto el único vocero de la campaña presidencial, no tiene ninguna referencia sobre el político de Soledad de Doblado. Saénz Ortiz fue el que precisamente dio a conocer del fallecimiento del candidato presidencial del PRI a los medios reunidos en el hospital general en la ciudad de Tijuana.

No tiene la menor idea el novato aspirante choleño a escritor de lo que se manejaba como sucesor a Luis Donaldo, el candidato que proponía el hermano incómodo Raúl Salinas de Gortari era el entonces gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, por eso el presidente Carlos Salinas lo obliga a que sea el entonces gobernador de Sonora él que haga el destape de Ernesto Zedillo, de allí el desquite del candidato suplente cuando asume la presidencia de México meterlo a la cárcel.

Carlos Salinas conocía la estrecha relación de Beltrones con Fernando Gutiérrez Barrios al que le tenía mucho recelo y lo había obligado a renunciar a la Secretaría de Gobernación. El potencial político del economista Manlio Fabio, quien llegó a ser diputado, senador y presidente del PRI. Zedillo Ponce de León nombró a Gutiérrez Barrios primer presidente que tuvo el Instituto Federal Electoral (IFE) ahora el INE.

Liébano, quien fuera el poderoso secretario privado del presidente Ernesto Zedillo antes había sido director de Azufrera Panamericana, establecida en la ciudad de Jáltipan, conservaba muy buena amistad con los directivos del Diario del Istmo.

En qué momento se le ocurre al que continuamente ha sido denunciado, exdirector del ISSSTE, Miguel Yunes, hacer mención sobre su trabajo como secretario de gobierno del potosino Patricio Chirinos quien obviamente no era originario del estado, ahora no tiene ningún argumento de valor sobre el origen de la candidata a la gubernatura de Rocío Nahle García.

Él está acostumbrado a trabajar con gente que no son veracruzanos en el gobierno estatal y no se puede quejar que la aspirante morenista a la gubernatura de Veracruz no haya nacido en la entidad veracruzana, en cambio a diferencia de Chirinos Calero quien nació en Tamuín en el estado de San Luis Potosí, toda su vida había vivido fuera del estado y el único acercamiento con Veracruz era el que tenía como asistente en la ciudad de México de Mario Vargas Saldaña, el mejor alcalde que ha tenido el puerto de Veracruz y considerado como el delegado de lujo del comité nacional del PRI con Reyes Heroles. En cambio, Nahle García tiene cerca de tres décadas de vivir en territorio veracruzano.

No conocen la historia y se atreven a escribir un libro, que vaya primero don Miguel Yunes a la escuela y si aprueba las materias relacionadas sobre lo que piensa redactar se ponga a hacerlo y que lo auxilie un corrector de estilo. No le recomiendo que presente examen de ingreso en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM donde imparten Ciencias de la Comunicación porque no lo pasaría.

Coinciden en el mismo lugar

El próximo domingo arrancan las campañas de los candidatos a la gubernatura de Veracruz por alguna razón los dos aspirantes con mayores posibilidades Norma Rocío Nahle y José Francisco Yunes escogieron la zona interurbana de Veracruz y Boca del Río ambos ayuntamientos sin posiciones del PAN.

