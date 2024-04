Mostró Xóchitl su tendencia derechista

Columna: Maquiavelo

Por: Maquiavelo Fecha: Abril 15, 2024, 07:00 a.m.

Enseñó el cobre la candidata Xóchitl Gálvez al asegurar que México no tendría relaciones con gobiernos como el de Cuba y Venezuela, a pesar del reclamo mundial sobre lo ocurrido en la embajada de México en Ecuador la opositora manifestó que las embajadas no deben de ser cuevas de delincuentes y de esta manera ella mostró que estaba de acuerdo con la acción del presidente de Ecuador el norteamericano Daniel Noboa y que ella no le daría asilo al vicepresidente Jorge Glas que está acusado de corrupción por el caso de Odebrecht.

Si viviera Fidel Castro ella sería igual que el presidente panista Vicente Fox cuando le dijo en una reunión interamericana “comes y te vas”. A un líder de esa naturaleza que rescató a Cuba del control que tenía el gobierno de los Estados Unidos sobre esa isla.

Por sus comentarios se ve que no sabe nada de historia de la época del dictador Fulgencio Batista que cuando vio que el ejército que iba a atacar a los rebeldes en Santa Clara se unieron todos, tanto comandantes como soldados a la guerrilla que comandaba “El Che” Ernesto Guevara y tomó el presidente esa misma noche urgentemente su avión y se fue a refugiar a los Estados Unidos.

Tampoco debe saber la acción del presidente mexicano Adolfo López Mateos que fue el único presidente de todo el continente que se opuso a romper relaciones y establecer el inhumano boqueo que impide que le lleguen alimentos y medicinas al pueblo cubano.

Con esa forma de pensar debería de irse a vivir a Miami donde encontraría eco a sus propuestas y nos hace dudar que haya estudiado en la UNAM donde están radicalmente en contra de lo que ella propone, más que puma parece un gato de angora.

De acuerdo a su pensamiento no se le puede asilar a un perseguido político como es el caso del funcionario ecuatoriano al que hace mención y eso lo dijo ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, quien para ganárselos condenó la persecución que les hacen a los jesuitas en Nicaragua, la Ibero es manejada precisamente por esa agrupación religiosa.

¿Miopía o astigmatismo?

México y Veracruz tienen fama de contar con muy buenos médicos especialistas en Oftalmología, el candidato a la gubernatura de Veracruz, Hipólito Deschamps, por Movimiento Ciudadano merece un intenso tratamiento o de plano un buen perro de los que utilizan la gente privado de la vista, para haber observado al candidato presidencial de MC el joven por su forma de vestir Jorge Álvarez Máynez como un futuro presidente de México.

Es posible, que no uso los lentes adecuados para ver el eclipse de la luna sobre el sol del pasado lunes 8 de abril y le provocó otra visión muy diferente sobre el debate presidencial donde no dejó su aspirante de enseñar su dentadura cuando las cámaras pasaban por su persona.

Habló que quería ser el presidente de un México diferente, pero dejó la duda sobre la forma o el método que aplicaría para hacerlo. No dijo de un nuevo gobierno sino de cambiar a un país con 132 millones de habitantes que piensan todos ellos de manera muy diferente.

Eso es en cuanto a la población mexicana tan diversa en las mismas zonas, ahora en cambiar a una nación que tiene toda una variedad muy compleja en sus territorios como piensa hacer ese cambio en geografía, en su clima o en su gente, sería Interesante que lo explique.

Por lo pronto fue muy diferente a un candidato presidencial con tenis fosforescentes.

