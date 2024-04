La clase política que nos tocó vivir

Columna: Maquiavelo

En todos los años vividos en campañas electorales como reportero desde la que desarrolló el exprocurador General de la República Fernando López Arias hasta la fecha con Norma Rocío Nahle García y José Francisco Yunes Zorrilla, no se había visto una guerra tan sucia como la que va a culminar el próximo dos de junio.

Del negro pasado de López Arias, Murillo Vidal, Hernández Ochoa, Acosta Lagunes, Gutiérrez Barrios, Delgado Rannauro, Chirinos Calero, Alemán Velasco, Herrera Beltrán, el preso de Duarte de Ochoa, el hasta a fecha cuestionado Yunes Linares y el pésimo recuerdo que va a dejar García Jiménez.

De todos los gobernadores que han pasado por el estado no se sabía nada hasta que terminaba su gestión y ya que la mayoría salían bien raspados, casi ninguno se atrevía a regresar a visitar la entidad y mucho menos regresar lo que se llevaron.

Fueron jornadas por todo el estado que permitieron al periodista conocer cada metro del territorio, sin contar las visitas temporales ya trabajando en medios nacionales con los entonces candidatos presidenciales Echeverría Álvarez, López Portillo, De la Madrid Hurtado. Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León, Fox Quezada, Calderón Hinojosa, Peña Nieto y López Obrador.

Es toda una historia como reportero, jefe de información, jefe de Redacción, director general de un periódico en los Estados Unidos. Director general de un medio nacional y por último fundador y editor de varias publicaciones locales en el estado de Veracruz. Me salto mi inicio como redactor en el periódico El Progreso de Carlos A. Carrillo en la Cuenca del Papaloapan así como el exilio en el extranjero durante cinco años en el gobierno de Salinas de Gortari por oponerme al potosino de Chirinos Calero por no ser originario del estado y apoyar con Diario del Istmo, como candidato a gobernador de Veracruz al ingeniero Heberto Castillo, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), de donde surgió el PRD y término como fundador de Morena.

Que difícil resulta escribir sobre uno mismo nunca lo había hecho ni lo volveré hacer.

Algunas personas me han dicho debería de escribir mis memorias, mi respuesta siempre sería negativa y radicalmente opuesta a esa vanidad personal y me imagino que más que un libro después de repasar estos largos años como reportero sería casi una enciclopedia y como me resultó en este momento se me olvido que fui durante terribles meses corresponsal de guerra en Líbano y pase varios años como maestro y secretario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana y casi década y media como catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Ya de pasada en el camino de la UNAM al periódico El Heraldo de México me tocó trabajar en la revista que editaba la Comisión Federal de Electricidad que dirigía el periodista Manuel Buendía antes de entrar como columnista político en el periódico Excélsior.

Dejamos aparte los diplomados de Columbia University y Ciespal, cinco premios nacionales y tres estatales de Periodismo el único mexicano con el premio mundial de Excelencia Periodística.

Toda esta historia periodística empezó por la describir la peor guerra sucia de esta campaña electoral que apenas empieza y lo que falta por conocer de esta nueva clase política que la domina la soberbia y se olvidan que el poder es prestado.

Me imagino las noches de insomnio de miembros del gabinete y el gobernador Cuitláhuac García y el tiempo que le que queda a la auditora del Orfis Delia González para componer las finanzas del estado.

