El plan de campaña de Morena

Columna: Maquiavelo

Febrero 14, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 14, 2024, 07:00 a.m.

Las reformas constitucionales se convertirán en el mensaje obligado de los candidatos de Morena y les resultará muy difícil a los opositores oponerse a las mismas por las grandes ventajas y beneficios para las mayorías que las mismas encierran.

Como rechazar que la atención médica sea un servicio gratuito y universal, que los trabajadores se jubilen con el cien por ciento de su salario y que los adultos mayores sigan recibiendo su pensión. Si los opositores las rechazan van a irritar a las mayorías y si las aprueban están de acuerdo con los programas de Morena y eso conduce a que voten a favor de la cuarta transformación.

El plan del presidente López Obrador al proponerlas en estas fechas electorales va a tener grandes resultados. Tiene justificados temores que algunos candidatos no levantan y si no se les apoya se corre el riesgo y se sabe perfectamente en Palacio Nacional quienes son de sus aspirantes que no despiertan el calor humano y la simpatía del pueblo que aspiran a gobernar.

A quien se le debe creer

Las versiones son contradictorias mientras Marko Cortes y el senador Julen Rementería afirman que fue todo un éxito de la gira por los Estados Unidos de la candidata Bertha Xóchitl Gálvez por otro lado se dice que tuvo que salir por la puerta de atrás por el enojo que despertó su presencia ante los migrantes mexicanos que tuvieron que dejar a su patria por la falta de oportunidades en los gobiernos del PRI y del PAN.

Los dirigentes azules afirman que al reunirse con empresarios norteamericanos ya que son ellos los que invierten y crean empleos y se les olvida que la candidata anda en busca del voto de los migrantes mexicanos que tienen en esta ocasión la oportunidad de ejercer ese derecho ciudadano porque los hombres de negocios estadunidenses no votan.

A lo mejor la idea de los opositores es la de hacer negocios como en el pasado.

Se complica la tarea para el Senado

La dupla como candidatos al senado que participarán por la coalición opositora integrada por Miguel Ángel Yunes Márquez exalcalde de Boca del Río y excandidato a la gubernatura de Veracruz, que obtuviera un millón 400 mil votos y como compañera a la exrectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, que es reconocida por el buen desempeño que realizara en nuestra máxima casa de estudios del estado, es un difícil reto que tiene que remontar la pareja de Morena, por el imán político de los jóvenes universitarios que dominan el escenario electoral.

La tarea se le complica a Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Claudia Tello sobre todo por el gran interés que existe para contar con una mayoría calificada en el Congreso, para la aprobación de las vitales y trascendentes reformas constitucionales para beneficio del pueblo mexicano.

Irritados los dirigentes partidistas

No la aceptan los directivos de los partidos políticos las reformas ellos aseguran que fueron planeadas para acabar con los privilegios que tienen sobre los recortes a la mitad de los elevados recursos públicos y la desaparición de las plurinominales que ellos siempre figuraban en primer término.

Marko Cortés y Jesús Zambrano lo tomaron como una afrenta personal y así lo han manifestado en las últimas reuniones.

