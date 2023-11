El nuevo papel de los periodistas

Columna: Maquiavelo

Noviembre 20, 2023, 07:00 a.m.

Para cualquier columnista de cualquier medio impreso lo importante es que lo lean y de manera muy especial a la persona o el funcionario al que mencionan en sus escritos porque se supone que esa es la idea central, ya sea que lo censuren o lo elogien.

No me explico lo que hacen periodistas locales criticando acremente al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, porque saben perfectamente que no lo va a leer. Si presumen que atacar al jefe de la nación los calificaran de muy valientes sería una simple vanidad muy lejana de la realidad.

En el país existen 400 periódicos que tienen apuradamente a sus lectores locales, ya que el común de los mexicanos de esta nueva época, ni compra diarios, ni revistas, ni libros. Está metido en su celular todo el tiempo y ocasionalmente ve la televisión y cuando va en su coche escucha la radio.

Hay que entender el nuevo papel que tenemos los periodistas en estos tiempos.

Los enamorados del papel somos muy pocos y la gran mayoría estamos a punto de desaparecer físicamente. Es el oficio más bello que ha existido y permanecerá vigente por mucho tiempo en la memoria y los mejores recuerdos de la historia.

El enigma del V Informe

¿La gran duda que tiene el pueblo de Veracruz persiste sobre qué iba a informar el señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez? Dicen que lo realizó el pasado sábado. Aseguran que se trató del quinto año de gobierno. Sin duda debió de ser interesante porque existía un gran misterio de lo que vaya a decir. Muy poca gente sabe de lo que se haya realizado durante cinco años de una administración estatal.

Se desconoce si tuvo alguna dirección o dependencia estatal de comunicación social que emitiera periódicamente información sobre las actividades realizadas por el gobernante o las diversas secretarías de gobierno que tienen el compromiso de dar a conocer algún trabajo o tarea que se les haya encomendado.

Al parecer todo se mantuvo en secreto y de ahí lo hermético y enigmático de este gobierno estatal. Los tradicionales jefes de prensa de los gobiernos se reunían con los reporteros de la fuente, pero en esta ocasión no hubo ese funcionario o paso desapercibido por los medios.

El frente opositor se tambalea en la capital

La gran oportunidad que tenía el Frente Amplio de la oposición de ganar el bastión de Morena en la Ciudad de México, por la división interna que provocó la encuesta que ganó Omar García Harfuch y que pusieron, por razón de género, a Clara Brugada, en lugar de aprovecharla iniciaron un cerrado pleito entre el PAN que propone a Santiago Taboada con el PRI que tiene a Adrián Rubalcava y el PRD que no se quiere quedar atrás porque allí radica su pobre fuerza política con el diputado Luis Cházaro.

Para el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, entregarle la capital del país a los panistas mejor prefiere romper el pacto, además que su candidato es muy amigo de Claudia Sheinbaum y sueña con tener la Secretaría de Seguridad Nacional, ya se sabe que los priistas eso del partido es secundario cuando hay muy buen hueso con el gobierno.

Además, hay muchos tricolores que están coqueteando para pasarse de bando en un buen número de estados del país porque saben que la poderosa maquinaria electoral de Morena va a ganar y quieren estar del lado que más convenga.

El PRI pasó a la historia y lo más seguro es que en varias entidades pierda el registro.

Dante Delgado lo vaticinó y lo dijo, que con ellos ni a la esquina.

