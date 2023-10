Depuran en Morena la lista de aspirantes

Columna: Maquiavelo

Por: Maquiavelo Fecha: Octubre 02, 2023, 07:10 a.m.

De la larga lista que se apuntaron para buscar la candidatura de Morena, el pasado sábado empezó el comité nacional de ese movimiento político a depurar para reducirla a solo dos o tres hombres y el mismo número de mujeres y en el curso de finales del mes de octubre trascenderán los nombres de los que sí tienen posibilidades de competir en la encuesta. Solo para darles un ejemplo en el caso del gobierno del Estado de México se habían inscrito cerca de 80 personas para que solo quedaran cinco y lo mismo va a ocurrir en la entidad donde hay 23 y sólo quedarán siete de acuerdo a las reglas internas de dicho partido político.

Se maneja que entre los que posiblemente resulten desplazados está el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, que no obstante que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le había ordenado a dicho funcionario estatal que no participara y existía la advertencia del presidente López Obrador, dicho burócrata se maneja solo y no acata ningún ordenamiento de sus superiores.

Entre los funcionarios que manejan estas cuestiones de los seleccionados para participar, se cuentan el gobernador Francisco Alfonso Durazo como presidente y Mario Delgado Carrillo, líder nacional de este instituto político, lo que se hizo el jueves en Xalapa, si excluyeron a alguien, en México lo incorporan si le ven futuro.

Se reparten el pastel los líderes

Los candidatos a senadores plurinominales del PAN y del PRI ya se dieron a conocer, encabezándolos los dirigentes nacionales de dichos partidos, ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés, también figuran por los azules el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila y el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y por el tricolor, Manlio Fabio Beltrones, el coordinador de los diputados federales Rubén Moreira y el acalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba.

Son siempre los mismos los que se reparten el pastel legislativo nunca han trabajado en algo ajeno a los puestos políticos.

Manuel Huerta seguro de ganar

Muy seguro se siente el exdelegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara de ganar la encuesta sobre la gubernatura del estado de Veracruz, afirma que cuenta con cinco mil comités repartidos en todo el estado que lo apoyan y que la gran diferencia que tiene sobre los otros competidores, es totalmente ajeno a los intereses y compromisos del gobierno estatal que se encuentra en los más bajos niveles de aceptación dentro de la gente de la entidad veracruzana.

No reconoce que haya cartas marcadas en esta competencia y está seguro que la encuesta será realizada con estricto apego a la legalidad.

Desempolvan expedientes de Yunes Linares

Continúan las investigaciones sobre la red de corrupción que estableciera el exdirector general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, cuando privatizó las actividades de esa dependencia en la que se tenía que pagar por el uso de las ambulancias y se llegó al grado de rentar hasta las camillas de los hospitales.

En la última mañanera salió a flote su relación con el enemigo mayor de AMLO el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar por el desvío de más de 350 millones de pesos de la Judicatura federal con los mismos operadores que fueron beneficiados con asignaciones directas de Pemex.

