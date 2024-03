Critican al que no va a estar en la boleta

Columna: Maquiavelo

Marzo 12, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 12, 2024, 07:00 a.m.

Ha sido una absurda tarea de los aspirantes a la gubernatura de Veracruz tanto de la alianza opositora "Fuerza y amor por México", de José Yunes Zorrilla; como de Movimiento Ciudadano Dante Alfonso Delgado, de criticar acremente la falta de seguridad que existe en el estado al gobernador Cuitláhuac García cuando se supone que él no va a estar en la boleta electoral y el efecto que se busca de lo negativo de la administración estatal no se va a reflejar en las elecciones. O sólo que sea para comparar lo que ocurre cuando no es un buen funcionario y que pertenece al partido de Morena. Bien sabido que él llega al poder por el tsunami electoral que provocó en el 2018 el activista tabasqueño que si justificó su elección como un gran presidente de México.

Como se dice el dicho popular "No se puede pedir peras al olmo" y el caso se repite en un buen número de funcionarios morenistas que le fallaron al pueblo.

La solución de la escasez de agua en Xalapa

El mayor manto acuífero que tiene el país se encuentra en el estado de Veracruz y es en la zona de Perote donde está localizado. Es todo un mar que se encuentra en la sierra de aquella zona que durante siglos permaneció durante el invierno bajo la nieve y toda esa agua se fue concentrando a 200 metros bajo la tierra.

La escasez de agua que sufre la ciudad de Xalapa se encuentra a unos cuantos kilómetros su solución permanente.

Vaya cinismo del panista

El líder del cartel inmobiliario en la ciudad de México que operó en la delegación Benito Juárez y en especial de la colonia del Valle, Santiago Taboada, cuando se iniciaron las investigaciones sobre los delitos cometidos autorizando edificios elevados en zonas prohibidas, es ahora el candidato panista de la alianza opositora para la jefatura de gobierno de la capital mexicana.

Se requiere tener un gran cinismo para buscar que los electores chilangos lo quieran tener como jefe de gobierno ha de pensar que no existe memoria. Es en esa colonia donde está la sede central del PAN. Es posible que al líder Marko Cortés le haya regalado un elegante departamento.

La pobreza política de los candidatos

Han pasado varios sexenios en donde nunca como en esta ocasión, los candidatos al poder legislativo federal en Veracruz se habían visto con figuras en su mayoría totalmente desconocidas, para el electorado jarocho conocedor de esta actividad política, y colocaron aspirantes que son celebres por sus hechos delictuosos. Algunos son delincuentes que sólo buscan el fuero para protegerse de pasar el resto de sus días en una celda.

Resulta que no hay por quien votar y no se le puede fallar al presidente López Obrador que requiere una mayoría calificada y se actuó en esta selección de aspirantes a la Cámara Alta de una manera perversa colocando en posiciones claves a funcionarios muy cuestionados y el cambio de la candidatura al senado como la jalapeña de Claudia Tello que no la conocen ni en el barrio donde dice que vive.

No se sabe quién fue la persona que influyó ante el Comité Nacional de Morena para colocar a sus recomendados que por lo regular siempre traicionan y después de obtener el cargo se cambian de partido como ocurrió con los senadores Lilly Téllez y Germán Martínez que se transformaron en furiosos enemigos del gobierno de la Cuatro T.

