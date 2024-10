Se dice que...

Coatzacoalcos entre las ciudades más inseguras

De acuerdo a la encuesta Nacional de Seguridad Pública el municipio de Coatzacoalcos es considerado por el 80 por ciento de los habitantes como una ciudad con mucha inseguridad y prueba de ello es el cierre de la mayoría de los establecimientos asentados en lo que fuera uno de los más bellos malecones de la entidad veracruzana.

La importancia que encierra dicho puerto para el corredor Interoceánico que se considera como la obra más importante del sexenio de AMLO por el desarrollo que va generar, preocupa a los inversionistas extranjeros y nacionales que esta región se encuentre sumida en la violencia y ponga en riesgo los capitales que se invertirán en las plantas industriales que son codiciadas por grandes empresas de China, Corea y naciones de Europa.

Lo que se dice de la jueza Juárez Salas

Todo un ejemplar es la jueza de Coatzacoalcos, Nancy Juárez Salas, la que quiere encarcelar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde hace tres años fue sometida a un procedimiento disciplinario, en otra ocasión fue acusada de hostigamiento laboral y tratos inapropiados a servidores públicos, ha sido sancionada por desempeño ineficiente, nepotismo y por no cumplir su horario de trabajo. Existen también amonestaciones verbales en el desempeño de sus funciones está acusada de actividades comerciales ajenas a las funciones jurisdiccional.

De acuerdo a una publicación de La jornada quien está en desacato es la propia jueza del Sur del estado y sigue despachando.

Por el otro, lado el articulista Francisco Garfias, crítico incansable de los gobiernos de la cuarta transformación, la defiende y asegura que se ha politizado la justicia y asegura que ese pleito entre poderes por la reforma judicial augura una crisis institucional.

Él escribe en el Excélsior de Olegario Vázquez Raña el que estuviera peleado con su hermano Mario de los mismos apellidos ya fallecido dueño de los periódicos los Soles y del diario de Xalapa.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado, que pese a su historial, la jueza veracruzana se haya convertido en la vocera del Poder Judicial Federal. Una Institución acusada de graves hechos de corrupción y nepotismo.

Inaceptable que Felipe Calderón no lo sabía

¿Por qué Felipe Calderón asegura que no conocía las actividades delictivas de Genaro García Luna? Era su secretario de Seguridad y él como jefe de Estado tenía acceso a los servicios de inteligencia y de seguridad nacional. No darse cuenta que su mano derecha en su gobierno amasaba una gigantesca fortuna y que su guerra contra el narco había sumido al país en una enorme matanza que aumentaba la violencia en todo el territorio nacional. No puede pecar de ingenuo con tantos años en la actividad política y dentro del gobierno del presidente Vicente Fox.

García Luna fue uno de los artífices como operador del fraude electoral en las elecciones del 2006 y lo conocía a la perfección. Por eso fue escogido para simular una guerra para obtener la legitimidad que no tenían en las urnas. Estados Unidos y autoridades mexicanas le habían informado de estas actividades ilícitas de su subalterno.

La justicia mexicana tiene la obligación de aplicar a Felipe Calderón las penas que se merece por el grave daño que causó a la nación, porque disparó los índices de homicidio, desapariciones y permitió que su secretario de Seguridad estuviera tan vinculado con los narcotraficantes que se convirtió en uno de ellos.