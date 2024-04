Candidato sin proyectos de gobierno

Los candidatos a la presidencia y al gobierno del estado de Veracruz han marcado sus proyectos de gobierno en lo que va de las campañas electorales pero estos compromisos no están bien definidos y la importancia que revisten para que la ciudadanía emita convencida el valor de su voto.

Claudia Sheinbaum en un mitin de varios cientos de miles de simpatizantes reunidos en el zócalo enlistó sus cien compromisos sobre justicia, educación, atención especial a las mujeres, ocho rutas de trenes de pasajeros, construcción de 500 mil viviendas, mejoras en aeropuertos y puertos, sistemas de transportes eléctricos en diversas ciudades, poner en órbita un satélite mexicano y otros rubros.

Por el lado de Bertha Xóchitl Gálvez ante auditorios seleccionados realizó sus apuestas de gobierno sobre programas sociales, sus proyectos de seguridad y de manera especial el área de educación, desmilitarización en las obras públicas, 120 mil millones en infraestructura hídrica y el fortalecimiento de los puertos de Progreso, Manzanillo y Mazatlán y la creación de un fondo de movilización nacional que nadie sabe en qué consistirá.

Mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, sus propuestas las hace sobre la pacificación del país y la regulación de las drogas, aumentar la participación de la IP en obras públicas, licitaciones grabadas y trasmitidas en vivo para combatir la corrupción, inversión del 25 por ciento del presupuesto total en infraestructura en mantenimiento educativo entre otros compromisos.

En tanto los candidatos al gobierno del estado de Veracruz en cierta forma han divagado sobre la grave problemática en la que se encuentra la entidad en cuanto a seguridad, falta de empleos y la carencia de importantes obras de infraestructura para la evolución y desarrollo de los veracruzanos.

No se conoce por parte de Norma Rocío Nahle y José Yunes Zorrilla lo que ofrecen a la ciudadanía en caso de que los favorezca el sufragio del pueblo veracruzano. Algo concreto que permita el radical cambio que se espera con un nuevo gobierno estatal. No mencionamos a Polo Deschamps quien no da a conocer su plan de gobierno y sólo arremete en contra de sus competidores políticos y que hasta el momento se desconoce su proyecto de una nueva administración estatal.

La candidata y los candidatos a la gubernatura no han dicho como van a resolver los problemas más urgentes y la enorme cantidad de necesidades que tiene el pueblo y que requiere todo el estado de Veracruz, sólo dan alternativas de algunas mejoras, pero no dicen cómo y con quien lo harán ni con que presupuesto y tampoco en cuanto tiempo.

Es necesario dejar perfectamente establecido a que se comprometen con los votantes y que no ocurra lo que ha padecido el estado con los últimos gobernadores que no han dado ningún resultado y que al final de cada sexenio sólo hay nuevos millonarios. No se conoce a ningún exgobernador que se encuentre sin suficientes recursos por el resto de las vidas de sus bisnietos.

Lo que despierta un gran interés es la realización del debate donde se conocerá la vida pública de los aspirantes.

Habrá sorpresas el día de las elecciones

El consultor político internacional Jorge Arias aseveró que en las encuestas realizadas donde se marcan grandes ventajas de algún aspirante no son reales ya que la mayoría de los entrevistados por lo regular mienten y de ahí las sorpresas que ocurren el día de las elecciones.