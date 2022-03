¿Se acerca el fin del Fesapauv en la UV?

Columna: En la mira

Marzo 25, 2022, 07:40 a.m.

Por: Silverio Quevedo Fecha: Marzo 25, 2022, 07:40 a.m.

En la vida universitaria se respira encono entre la propia Rectoría y el legendario sindicato de personal académico de la UV, que por décadas ha representado a los catedráticos y técnicos de la Universidad Veracruzana, Fesapauv.

Las armonía que por años respiró la máxima casa de estudios en su relación con el Fesapauv empieza a desmoronarse. Y es que las protestas estudiantiles van focalizadas a evidenciar a un sindicato de maestros acomodaticio y que a cambio de su docilidad ha conseguido prebendas y ha visto cumplidas sus exigencias por el Rector en turno.

Ha trascendido que incluso se pretende unificar en su solo sindicato a todos los trabajadores de la Universidad, ya sean administrativos, docentes y técnicos, y que los días del poderoso Fesapauv que aglutina solo a maestros e investigadores, podrían estar contados.

El líder del Fesapauv con muchos años al frente, Enrique Levet Gorospe parece que está en la mira de la nueva administración encabezada por el Rector, Martín Gerardo Aguilar Sánchez que asumió el cargo el 1 de septiembre pasado.

Apenas a 7 meses de hacerse cargo de la Rectoría Aguilar Sánchez, la relación con la Fesapauv se ha tensado, o al menos, no es nada condescendiente como con sus antecesores. Cabe recordar que en su discurso remarcó mucho que en la Universidad no hay exclusividades, e hizo mención en la necesidad de retornar a los estudiantes que por la pandemia se retiraron del sistema universitario.

Y es que en todo su discurso solo ofreció unas cuantas líneas al área del personal docente al señalar que "otro paso importante será ofrecer certidumbre laboral a la planta académica, a los trabajadores, técnicos, administrativos, manuales y personal de confianza y de apoyo, pues se trata de un acto de elemental justicia y de solidaridad".

Sobre la necesidad de que los estudiantes retornen habría mantenido en su política el deseo de apoyar a quienes han sufrido los embates de la contingencia, por la falta de recursos para continuar sus estudios, problemas de salud física y mental, o de acceso a herramientas tecnológicas.

Y fueron precisamente quienes han exigido el retorno a clases y a la vez, acusado al sindicato de LevetGorozpe de proteger a los maestros y negarse a regresar a las aulas. Es extraño que a lo largo y ancho de la entidad, en los últimos días, se haya generado una oleada de manifestaciones estudiantiles contra el personal académico.

Alguna lectura debe tener. Se estará volviendo a los tiempos de los porros alimentados desde Rectoría?

MUY EN CORTO

CALIENTAN MOTORES PARA EL 2024. Es un hecho que en política y más en elecciones, los tiempos son más cortos y quienes aspiran y suspiran por un cargo de elección popular tienen que saberse mover con más agilidad y astucia, siempre con el objetivo central de posicionarse en el electorado sin importar las siglas partidistas.

Atrás quedó esa frase del célebre y eterno líder de la CTM, el extinto Fidel Velázquez, quien en su momento amagaba a quienes aspiraban: "Quien se mueve no sale en la foto".

Ahora es diferente. Ahora quien no se mueve, simplemente no sale en la foto y mucho menos en la papeleta electoral.

En ese contexto y como se sabe, ya varios veracruzanos se apuntan para el 2024, fecha en que habrá de renovarse la gubernatura del estado.

La más representativa de Morena, y quien lleva mucha delantera a otros suspirantes, es sin duda Roció Nahle, la actual secretaria de Energía del Gobierno federal, quien además de traer la bendición presidencial, tiene un buen trabajo que avala su inminente postulación. Alguien decía: Solo que la refinería de Dos Bocas se le inunde o no la termine, entonces su futuro podría cambiar.

Por otro lado, en el PAN ya también calientan motores.

Y uno de ellos, con más posibilidades de dar la batalla a la máquina de votos que significa Morena, es Julen Rementería del Puerto.

Julen como ya se ha estado viendo en diversos medios de comunicación, se está moviendo al nivel de otros actores, o busca darle fuerza a su imagen en varias partes del estado de Veracruz.

De hecho le lleva muchos pasos de ventaja a sus posibles contrincantes dentro del mismo partido azul, algo que no les está gustando en el seno del PAN a los Yunes.

Y es que bajo el manto de su posición de senador, se ha estado reuniendo con los sectores productivos de Veracruz y atendiendo sus problemáticas.

Tan sólo la semana pasada se le vio con empresarios hoteleros de Veracruz y Boca del Río, quienes desde hace mucho han pugnado porque bajen las tarifas eléctricas, que es uno de los gastos de operación más grandes y que ahora en tiempos de pandemia se han incrementado.

Y es en este tema donde el senador panista ha insistido desde la cámara alta, donde ya presentó una solicitud ante la Comisión de Energía para que se reclasifiquen las tarifas de energía eléctrica y que así no solo hoteleros, sino todos los veracruzanos, tengan precios más justos de la energía.

Atrás quedó esa frase del vetusto líder cetemista.

Hoy quien no se mueve con agilidad y destreza política, no nomás no sale en la foto, sino que es borrado del escenario electoral.

Solo que algunos deberán cuidar también no moverse demasiado. Ya sea en Morena o en el PAN, el PRI, con lo poco que le queda irá en alianza igual que los residuos del PRD.