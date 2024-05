Periodismo, sin seguridad

Prefacio

De pronto las notas "con línea" del gobierno estatal rayan en lo absurdo. *** Imagine que lee en un medio de comunicación: "lo sorprendieron empuñando un cuchillo que estaba enterrado en el abdomen de su esposa, pero él asegura que no es el asesino". *** El uso -y abuso- de los recursos del gobierno estatal para apoyar a los candidatos de Morena es -por decir lo menos- descarado. Hay centenares de testimonios de los empleados del gobierno, capturas de pantalla y hasta memorandos y oficios en los que los "comisionan" para asistir a eventos proselitistas. *** Y de pronto el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco (sí, ese que jura que redujo la deuda pública) salió a declarar que no ha recibido "notificaciones o requerimientos" relacionados con denuncias sobre el supuesto uso indebido de recursos públicos en campañas políticas. *** "Nosotros no tenemos conocimiento. Por supuesto que está la instrucción de no ocupar recursos públicos. En caso de que haya algún uso, que se haga la denuncia pertinente, estaríamos pidiendo eso, pero de nuestra parte no hay ningún uso de recursos". *** El siguiente es un reporte enviado por WhatsApp: "A todo el personal administrativo, por instrucciones del ingeniero Manuel Melchor se les informa que el día de mañana están comisionados todos para asistir a la campaña de Rocío Nahle. En un momento más les informo a qué hora y dónde será el punto de reunión en Tlacojalpan; hay que estar dos horas antes, se van a coordinar con el compañero Carlos Álvarez". *** El evento de Rocío Nahle en Tlacojalpan está programado para este jueves a 3:30 pm y el mensaje que se transcribió fue emitido entre el personal del sindicato del Cecytev (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz) con sede en Tres Valles. *** Y como ese, todos los días surgen expresiones de protesta de los empleados del gobierno estatal. Ya hay denuncias en el órgano electoral.

* * *

Desde hace dos años Cuitláhuac García pintó su raya: "No es nuestra responsabilidad que sucedan (los homicidios de periodistas) porque nosotros estamos dejando en claro que vamos a ir contra los culpables, sea quien sea, caiga quien caiga, y estaremos en contra de ellos y vamos contra los responsables. Eso es lo importante, estamos dando resultados".

El estado de Veracruz sigue siendo señalado como uno de los territorios más peligrosos para ejercer el periodismo y es una más de las omisiones del actual gobierno estatal.

Este miércoles, durante el desfile del Día del Trabajo, familiares y amistades de periodistas que han sido asesinados en Veracruz se plantaron en la plaza Lerdo para exigir a Cuitláhuac García que cumpla con sus promesas de reivindicar a los comunicadores.

Se contaron familiares de al menos 16 periodistas asesinados. Estuvo presente María Fernanda De Luna Ferral, hija de la periodista María Elena Ferral Hernández, asesinada en Papantla, el 30 de marzo de 2020, quien reclamó que no hay avances en el caso de su madre: "Me siento muy lastimada, muy dañada ya; siento que soy una burla para el gobierno, para la Fiscalía".

La propia joven explicó que el dolor por la pérdida y la desesperación por la ausencia de resultados por parte del gobierno, fueron las razones por las que se presentaron con una lona frente a palacio de gobierno para recordar su lucha.

"No es posible que Veracruz siga siendo el número uno en asesinatos de periodistas. No nos hacen caso. Solamente así (plantándose frente al palacio) nos hacen un poquito de caso".

Recordó que el gobernador se comprometió en dar una disculpa pública a las familias de los periodistas veracruzanos que han sido asesinados y que hasta el momento no lo ha hecho.

"Desde hace un año el gobernador se comprometió a dar disculpas públicas a todos los familiares de periodistas, porque como ustedes saben a varios los trataron de vincular con el crimen organizado, lo cual es completamente falso. Las familias están hartas de esa falsedad. Nosotros queremos que se disculpen por haber manchado la imagen de estos periodistas".

Allá en el 2022, cuando recién habían asesinado a las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, el gobernador Cuitláhuac García se mostró a disgusto por los cuestionamientos que recibía, e intentaba evadir a los reclamos: "No rehúyo a esa responsabilidad, pero se quiere usar ese argumento para decir ´entonces (el estado) es el culpable´, pero no, nosotros no somos los culpables, pero sí vamos tras los culpables".

Eso tampoco ha sucedido.

"Ya van de salida y nunca nos atendieron, no hicieron nada; a Morena no le importa nadie, sólo sus recursos económicos", sentenció María Fernanda.

* * *

Epílogo

Las cosas serán muy distintas con Pepe Yunes como gobernador. *** El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz dio a conocer nueve acciones en materia de salud para la entidad veracruzana, pues -dijo- los gobiernos federal y estatal fallaron de manera rotunda en esa materia. *** "Los indicadores del Coneval demuestran que Veracruz perdió 30 por ciento de la población que tenía acceso a los servicios de salud. Del 16 por ciento de la población que carecía de acceso a los servicios de salud, la cifra pasó al 31 por ciento, casi al doble, "y eso, refleja una falla monumental que vamos a corregir a partir del primero de diciembre". *** La primera medida será recuperar la autonomía en materia de salud mediante la revocación del convenio IMSS-Bienestar, pues aseguró que el actual esquema fracasó. "Lo haremos priorizando la salud de todos los veracruzanos y, esto es muy importante subrayarlo, respetando plenamente los derechos de nuestro valioso personal médico y administrativo". *** Es fundamental, dijo, que la Secretaría de Salud estatal se haga cargo de sus propios hospitales, de los medicamentos y de sus médicos. *** Para Américo Zúñiga, la mejor manera de conmemorar el Día del Trabajo es... trabajando. *** Este miércoles el candidato a la diputación federal de Xalapa por el frente opositor realizó otro debate ciudadano. Recordemos que sus contrincantes en esa contienda electoral no quisieron debatir con él. *** Acompañado de su compañero de fórmula, el candidato suplente Román Moreno, el exalcalde xalapeño colocó una mesa y sillas para atender a los ciudadanos y trabajadores, quienes le expusieron sus inquietudes. *** "Estoy convencido que la mejor política social es que cada persona tenga un empleo", les dijo Américo Zúñiga quien, por cierto, en su currículum incluye su paso por la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal.