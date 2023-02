´Rugby CONADE 2023´

Febrero 22, 2023, 07:09 a.m.

Por: Carlos Macossay Fecha: Febrero 22, 2023, 07:09 a.m.

¡Hola mis queridos amigos y aficionados a la NFL y al RUGBY! ¿cómo me les va?

Pues ahora un poco tristes, porque ya no hay fútbol americano de la NFL sin embargo habrá por ahí de la LFA fútbol americano nacional, y XFL a ver qué tal buen nivel tienen esas ligas pero en esta ocasión hablaremos solamente de rugby.

Hablaremos de los Titanes de Veracruz y las titanas, además de las selecciones estatales de rugby 7 que el día sábado 18 de febrero el pasado sábado arrancaron sus juegos de preparación con miras a la clasificatoria nacional que se llevará a cabo en la Ciudad de Aguascalientes el 24 25 y 26 de marzo donde se pelean ocho lugares por categoría para clasificar a la final nacional juegos juveniles CONADE 2023.

¿Que qué categorías van a la clasificatoria? la sub 17 y sub 19 varonil además de la sub 19 femenil.

Como les comentaba el sábado tuvimos encuentros amistosos en femenil tuvimos como rivales a la benemérita universidad autónoma de Puebla a la que en tres partidos derrotamos sin ningún problema a las lobas de la Buap.

Por parte de los caballeros las varoniles de sub 17 se enfrentaron a los de la sub 19 y los de la sub 19 se enfrentaron a la Liga mayor de Titanes y pues los marcadores eran totalmente pronosticables la Liga mayor le ganó a la 19 y la 19 le ganó a las 17 y seguiremos teniendo juegos esperemos poder ir próximamente a Puebla a enfrentarnos contra los campeones nacionales y en ese mismo torneo contra los subcampeones nacionales que son la universidad de Coahuila los de Saltillo.

También tendremos como novedad cada semana a partir de esta a los que nombraremos jugador y jugadora de la semana en esta ocasión son Anette Rodríguez Cabrera y José Juan López Moreno Felicidades por su desempeño y perseverancia GRACIAS.

Mis amigos lo seguimos invitando lunes miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde en Flores del Valle a unirse a conocer a aprender y crecer Con el rugby Y ser parte de las selecciones estatales de rugby que participarán en los próximos juegos juveniles CONADE 2023 en Aguascalientes y en Morelos los esperamos a todos búsquenos en Facebook e Instagram como:

TITANES RUGBY CLUB VERACRUZ HACE AC.

