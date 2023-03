Reviven las ofensas de Yunes contra AMLO

El viejo refrán dice piensa mal y acertarás. Es muy coincidente, se dice por ahí que en política no hay coincidencia y se viralizó un video donde se recuerda que como precandidato Andrés Manuel López Obrador fue objeto de insultos por parte de quien entonces en el 2018 fuera el gobernador en Veracruz por el PAN: "No tiene una sola idea, no sabe cómo resolver ningún problema. Este, loco vividor del sistema solo sabe agraviar y destruir. Pero conmigo se va a topar con pared, yo no soy un vividor como él, el solo se dedica a recorrer los pueblos a decir mentiras y andar ofendiendo a todo el mundo".

El presidente no solo recibió esa ofensa personal, sino calificativos como el de "viejo guango" por parte del hijo del exgobernador y quien entonces era el candidato al gobierno de Veracruz. López Obrador no respondió y contrario a lo que se pudiera esperar en sus primeros años de gobierno, no procedió contra el panista, ni mucho menos se acudió al "revanchismo político", pero hay quienes piensan que el veracruzano podría ser alcanzado por la justicia al final del sexenio.

Esto, pese a que en el mismo video además, dice el relator del video, Yunes retó a López Obrador a un debate: Mañana voy a acreditar que es un mentiroso, y le voy a exigir que debata conmigo el domingo, el domingo le voy a demostrar que Duarte lo mantenía, que Javier Duarte lo mantenía".

Y AMLO le respondió: "Con todo respeto, (Yunes) no tiene nivel, y sí tengo mis preocupaciones porque miren, tengo mi carterita y no la quiero perder. Lo dije desde un principio, creo que Duarte es igual que Yunes, siempre lo he dicho".

Y en la cuenta de Ángel Metropolitano, en el video donde se recuerdan los agravios de Yunes a López Obrador, el narrador remata: "Hoy, López Obrador es nuestro presidente, mientras que Yunes Linares es investigado por sus nexos con García Luna".

Este tweet difundido durante todo el jueves, y es también coincidente, que ayer mismo se generaran diversas notas informativas contra el exgobernador. Primero, donde el Orfis, hace un recuento de que más de seis decenas de exfuncionarios que trabajaron con quien fuera el mandatario en Veracruz en el bienio 2016-2018 han sido inhabilitados por irregularidades, desvíos y malversación de recursos o anomalías en su administración.

También el secretario de Educación, Zenyazen García arrimó el caballo al recordar que durante ese periodo se vendieron cientos de plazas para maestros de manera fraudulenta.

ROGELIO FRANCO, UN YUNISTA PROCESADO

Y este mismo jueves surgió información alusiva a quien fuera el principal colaborador de Yunes Linares en el siguiente tenor:

En el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez existe cero tolerancia contra los autores de delitos por razón de género y agresores contra la mujer, sin importar colores partidistas ni "peces gordos".

Rogelio "N", quien fuera Secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, es uno de los que hoy se encuentran procesados por agresión y violencia de género.

Su propia esposa, Guillermina Alvarado, habría sufrido violencia física y psicológica por parte del detenido a lo largo de varios años, incluso en su periodo como funcionario público.

Rogelio Franco Castán, quien gozó de impunidad protegido por el PAN, PRD y por el exfiscal Jorge Winckler -hoy detenido-, fue vinculado a proceso por un juez el 27 de diciembre del 2022, permanece en prisión como medida cautelar, según informó en su momento la Fiscalía a general del Estado.

MUY EN CORTO

El que ha intensificado su activismo político es el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional Javier Herrera Borunda, quien anda vociferando a los "cuatro vientos" que será candidato al Senado de la República en la alianza Morena, PVEM, PT.

Y justamente el hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán está haciendo reuniones con personajes de la cúpula morenista en busca de fortalecer su aspiración que en este momento se ve muy lejana.

En primer lugar porque hay "gallos" morenistas que traen mayor posicionamiento en las encuestas como el delegado de los Programas del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García o incluso el presidente de la Jucopo en el Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín.

Y en segundo porque el Partido Verde Ecologista difícilmente va a poder exigir en una hipotética alianza con Morena la posición que está destinada para el género masculino.

A ello hay que agregar que el "cachorro" de la fidelidad está desarraigado del estado empezando por el distrito de la Cuenca del Papaloapan de donde es originario su padre el exmandatario.

En contradicción, de quererse agenciar la Cuenca, tendría que sumarse al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien apenas hace un par de semanas acaba de salir en una Cabalgata Orgullo Cuenqueño que partió desde Tlacojalpan a Otatitlán. La que con alguna razón se hizo.

Incluso en ese acto se vio participando a políticos del Verde Ecologista como el diputado federal por Pánuco, Armando Gómez Betancourt; la legisladora federal por Zongolica, Itzel Domínguez Zopiyactle; la diputado federal por Huatusco, Angélica Peña Martínez; así como las alcaldesas de Vega de Alatorre, Millen Cuevas Domínguez y de Paso del Macho, Blanca Estela Hernández Rodríguez. Es decir, no los trae consigo o no le ven futuro.

De manera que el liderazgo de Javier Herrera también está en entredicho porque no trae control sobre la mayoría de sus representantes de elección popular ya que varios de ellos se sienten más morenistas que verdes.

Otro hecho que vendrá a confirmar la hegemonía en el distrito de la familia Herrera de Nopaltepec tendrá lugar este sábado cuando el gobernador Cuitláhuac García encabece junto a su gabinete una rodada en bicicleta. A ver si se asoma el ya no tan joven heredero.

