Reúne Lorena Piñón a la flota

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Diciembre 26, 2022, 07:09 a.m.

*Quien tuvo la atinada idea de realizar una posada navideña fue la diputada federal, Lorena Piñón Rivera, originaria del municipio de San Rafael, ya que el pasado miércoles 21 de diciembre, en una finca ubicada en la congregación de Cerro Gordo del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, concentró un sinnúmero de invitados de diferentes corriente políticas, quienes disfrutaron de los deliciosos antojitos, bebidas, piñatas, música y demás; entre los invitados que estuvieron presentes, quien hizo viaje especial para estar con su amiga, fue la diputada federal y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Viggiano Austria, además de los diputados federales Pepe Yunes y Carlos Alberto Valenzuela; el cineasta Tonatiuh García; el presidente del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez; el alcalde de Altotonga, Ignacio Morales; la regidora, Belem Palmeros Exsome; el regidor, Carlos Ruggeli; así como la ex diputada local, Erika Ayala; la líder de mujeres, Yolanda Lagunes, Dalia Pérez, Ernestina Barrales, Liliana Ordapilleta, Anabel Ponce, Ana Rosa Valdez, Silvia Domínguez, Bertha Hernández , Corintia Cruz, Margarita Garrido, Jorge Moreno, Dalos Ulises, Tomás Carrillo, Constantino Aguilar, Adolfo Ramírez, Ramón Reyes, Ponciano Vázquez, Americio Zúñiga, Francisco Licona, Daniel Galindo, Arturo Cobos y varios invitados más, esto será una señal que "EL DINO SIGUE COLEANDO".

*Muy mal se ve la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, ya que es señalada de plagiar parte de su tesis para titularse como licenciada en Derecho el año 1987, por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien la exhibe es Edgar Ulises Báez, pues señala que varios capítulos de la tesis que presentara la magistrada son de él, esta acción también evidencia a la UNAM, porque esto confirma que cuántos alumnos egresados de diversas carreras a lo mejor hicieron la misma maniobra para poder titularse, debe de haber una investigación a fondo, por parte de la UNAM si no el buen prestigio de la universidad quedará por los suelos, mientras Yasmín Esquivel no aclare el asuntos de plagio de su tesis, no puede aspirar a ser presidente de SCJN, así las cosas en la justicia mexicana.

*¿Los alcaldes de Morena estarán todos cortados por la misma tijera?, esto es referente a que la gran mayoría de ellos a un año de su labor, siguen echándole la culpa al pasado, cuando en algunos municipios como Coatzacoalcos (Amado Cruz Malpica), ellos sustituyeron a uno de su mismo partido, por lo que se refiere a obras públicas no se ve nada y ni se diga de atender a las colonias en sus problemática cotidiana, uno de ellos es Juan Martínez Flores, Presidente Municipal de Córdoba, quien se quiere hacer el chistoso con la ciudadanía, que hasta se vistió de Santa Claus, para salir en un paseo navideño, cuando en verdad la población está más preocupa en los temas de inseguridad, desempleo, salud y demás, el alcalde, como todos en campaña, prometió que llegando al poder se acabarían los problemas porque ellos (los Morenos) son diferentes, pero no se ve nada de lo prometido por ningún lado, como todos llegando donde querían se olvidan del pueblo sabio, pero esperemos, la vida va poniendo a cada quien en su lugar, tiempo al tiempo!.

*Como dijera mi amigo el gran periodista Gerardo Enrique Aburto (el Pollo); "candil de la calle y oscuridad de su casa", así es el diputado local por Coatzacoalcos rural, Sergio Guzmán Ricárdez, quien en días pasado anduvo acompañando a los presidentes municipales de su distrito en sus desinformes de gestión, incluso les entregó hasta reconocimiento patito, pero lo más raro es que el diputado no asistiera al informe de labores del alcalde de su pueblo Agua Dulce, el maestro José Noé Castillo Olvera, será que tiene miedo a que el pueblo sabio le reclame que no lo ven en los momentos que más lo necesitan, pero este es otro de los políticos que aspiran a más posiciones y dentro de algunos años tarde o temprano regresará a pedir el voto y ahí veremos si la ciudadanía se deja engañar de nuevo.

*Estamos por terminar un año más y debemos hacer un recuento de cómo vamos, darle gracias a Dios, por lo que tenemos principalmente salud, porque cada día se ponen las cosas más difíciles en todos los aspectos, pero tenemos que tener fe y seguir adelante, esperemos que el 2023 sea de armonía, amor y salud, FELIZ AÑO NUEVO les desea su amigo "EL GORDITO DE ORO".

