Repasando la historia.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Junio 24, 2023, 07:12 a.m.

Acabo de ver la entrevista en Milenio Televisión del profesor René Bejarano, prominente líder de MORENA.

Para quienes no recuerdan quién es él, déjenme comentarles que es la misma persona que videograbaron hace tiempo recibiendo gruesos fajos de billetes atados con ligas, de manos de un contratista argentino, dinero que presuntamente formaba parte de una "comisión" o "moche" entregado como pago por recibir contratos asignados a su empresa, para que ésta a la vez apoyara económicamente al llamado "movimiento".

Es de suponerse que ese dinero provenía de recursos públicos.

El escándalo fue mayúsculo, porque el profesor Bejarano había sido nada menos que el secretario particular de Andrés Manuel López Obrador y cuando lo videograbaron era diputado en la Asamblea del entonces Distrito Federal. Por ese hecho fue detenido y pasó varios meses en la cárcel, aunque tiempo después salió libre bajo fianza.

Comento lo anterior porque en la entrevista citada narra las actividades actuales a las que dedica sus relaciones, conocimientos políticos y tiempo completo.

Él dice recorrer el país para promover la continuidad de la 4a Transformación, es decir, conseguir que MORENA no solamente gane la Presidencia de la República, sino que también alcance mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y Senadores, para que contando con las 2/3 partes de sus integrantes pueda redactar sin mayores obstáculos otra Constitución que sustituya a la actual.

Decía el profesor Bejarano que la primera transformación se dio al concluir la lucha por la independencia de México y se promulgó la Constitución de 1824.

La segunda transformación afirma, se produjo durante la reforma impulsada por los liberales que plasmaron sus ideas en la Constitución de 1857.

Mencionó que la tercera transformación se generó después de la Revolución Mexicana, surgiendo como consecuencia de esa lucha la Constitución de 1917.

Cada Constitución fue redactada por el grupo político dominante en su época, que, dicho sea de paso, por las buenas o por las malas, simplemente impuso su ideología y olímpicamente excluyó a los demás grupos.

Esto hizo que al promulgarse en su momento cada una de las tres constituciones citadas, las protestas de los grupos que no fueron tomados en cuenta no se hicieran esperar y las distintas facciones se enfrascaron en contiendas innecesarias que nos dividieron, estancaron al país y derramaron mucha sangre mexicana.

Por cierto, quienes participaron activamente en la redacción de la Constitución de 1917 fueron los partidarios de Carranza, quien con sagacidad política maniobró para que los llamados diputados constituyentes fueran solamente personas afines a su grupo.

Tan grave era el desorden imperante en el México de entones, que esa misma época se acuñó el verbo "carrancear" como sinónimo de robo, despojo y rapiña.

En la ambiciosa lucha por el poder los revolucionarios acabaron enfrentándose entre sí, por lo que, salvo algunas excepciones, los caudillos terminaron asesinados, no sin antes arrastrar al país a nuevas luchas internas que ocasionaron grandes pérdidas económicas y de vidas humanas.

Regresando a la entrevista del Profesor Bejarano, él comentó que su tarea actual es promover a MORENA para que la ciudadanía vote masivamente por dicho partido y en las próximas elecciones pueda alcanzar la mayoría calificada para que en el 2024 puedan con facilidad redactar y aprobar una nueva Constitución.

De lograr la mayoría calificada se puede repetir la misma historia de enfrentamientos, porque MORENA intentará cambiar la Constitución para imponer su ideología. Dicho partido se ha radicalizado a tal grado que no dialoga y no negocia sus propuestas con los demás, sino que simplemente acata al pie de la letra las instrucciones del Presidente de la República y a las iniciativas que envía no les mueve ni una coma, aunque muchas de ellas sean nocivas para la democracia, la economía y el sano desarrollo del país.

Tal parece que en esta administración se están siguiendo fielmente los protocolos dictados por el grupo socialista denominado "Foro de Sao Paulo", fundado por Fidel Castro Ruz y Lula da Silva.

También está repitiéndose la misma historia cuando el presidencialismo mal entendido avasallaba a los demás poderes.

Para Ripley: En una parte de la entrevista el Profesor Bejarano cita textualmente una frase "del compañero presidente Mao-Tsé -Tsung". Comento esto para que sepamos claramente cuál es la ideología del Sr. Bejarano y hacia dónde nos quieren llevar.

Para evitar la debacle que se avecina, es necesario que todos los que queremos el bien de México salgamos a votar masivamente en las elecciones del 2024.

De lo contrario, no tendremos remedio

¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana

