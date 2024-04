Reflexiones de un ciudadano ante las campañas políticas actuales

Esta época de campañas Políticas a nivel nacional y en que 9 estados de la República, entre los cuales se encuentra Veracruz, Estado Costero ÚNICO en el Mundo, que considero singular en la vida política de nuestro país, durante lo últimos 50 años de México actual, ahora más que nunca, se requiere de la participación del Pueblo como Poder Supremo de la Nación, sin permitir que la partidocracia continue manipulando el destino de nuestro país en función de intereses personales, familiares o de grupos.

Ahora se necita que el ciudadano que reflexione con madura responsabilidad, por cual candidato debe votar, sin dejarse influir por la publicidad que maneja la partidocracia, ya que esta demostrando que solo procura los intereses mencionados, sin tomar en cuenta las necesidades colectivas en el presente y futuro de nuestro país, aún cuando en estos tiempos y en circunstancias, sea difícil definir quien es el bueno que necesitamos y tengamos que pensar cuando menos quien será el menos malo.

La realidad es que debemos concluir, que en todos los partidos políticos existen un común denominador, que en todos militan políticos que originalmente pertenecieron al PRI y lo abandonaron para entregarse en diferentes partidos nacionales, regionales o particulares en procuración de intereses personales en pro de grupos, aun cuando no coincidieran con sus principios y objetivos, con lideres que se llegan a considerarse los propietarios de los mismos, sin considerar la voluntad de sus correligionarios.

Es indiscutibles que nuestro país requiere un cambio político determinante, ya que ahora prevalece la critica de unos a otros de tantos errores que han cometido, en prejuicio del país y su pueblo, todos critican sin tomar en cuenta que han sido iguales o peores, se olvidan de que las campañas son para presentar propuestas en beneficio de nuestro destino nacional, exhibiendo escasa cultura política y ética profesional.

Así como se ha ido perdiendo el sistema democrático en la cultura de nuestro país, prevaleciendo la cultura partidocrática en la que lo menos se respeta es el poder supremo del pueblo, lo que interesa a la mayoría de candidatos es brincar de un cargo a otro cargo, para conservar el poder y poder ampliar sus riquezas millonarias, las cosas de quienes creen que vivimos en un sistema monárquico, en que se heredan los cargos políticos de padres a hijos familiares y compadres.

Es la ciudadanía con su voto reflexionado, la que debe evitar votar por los políticos que brincan como chapulines de cargo en cargo y de partido en partido, la que debe saber como hacer trabajar a sus representantes legislativos y ejecutivos en favor de los intereses del pueblo y la nación, que se terminen lo subsidios partidistas, que solo benefician a quienes desean continuar viviendo del dinero del pueblo, sin pensar en trabajar ejercicio de su profesión, se debe analizar los antecedentes reales y no de propaganda de política del partido que lo propone, para evitar el más de lo mismo, su perfil profesional, personal y político, NO VOTAR por quienes tienen antecedentes repudiables y se han enriquecido sin poder justificar honradamente como se hicieron millonarios y aún quien más sin tener llenadera.

Finalmente, según lo expuesto, exhorto a los ciudadanos a que votemos solo por los mejores candidatos y NO POR LOS PARTIDOS, que no nos dejemos influir por la propaganda política de la PARTIDOCRASIA, analizando quien es cada uno de ellos, sus antecedentes políticos, profesionales y familiares sin afanes de monarquía, que sus candidaturas sean legales y merecidas, no simuladas o de justificación forzadas, repudiando a los que no son honorables por sus oscuros antecedentes políticas y personales.

Participemos en la lucha por México. SI PUEDE.

