Yunes Márquez: ¿persecución?

La "explicación" del gobernador lo deja todo claro: a pesar de reconocer que los elementos de la Fuerza Civil cometieron numerosos abusos durante su administración (casi seis años), no existía la intención de desintegrar a ese grupo policiaco. *** Fue a partir del trágico operativo realizado por elementos de ese cuerpo de élite en la comunidad de Totalco, del municipio de Perote -en el que fueron asesinados dos de los manifestantes- que el gobernador se armó de valor y decidió desintegrar a la Fuerza Civil del Estado (elementos capacitados en las más avanzadas técnicas de combate, utilizados para retirar a pobladores que bloqueaban una carretera y sólo portaban piedras y palos). *** este miércoles el gobernador "explicó" que, aunque la disolución de la Fuerza Civil estaba "confirmada", se requerían de "diferentes protocolos" para reubicar a los dos mil elementos en otras áreas la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). *** El principal problema, terminó confesando Cuitláhuac García es que no se habían adquirido los uniformes azules. No los habían encargado, porque no tenían en mente este movimiento de personal. *** El gobernador se negó a declarar si ya habían sido detenidos los elementos de la Fuerza Civil a los que se atribuye la responsabilidad de la muerte de los hermanos Jorge y Alberto Cortina, ocurridos durante el desalojo de Totalco, lo que fortalece la sospecha de que están siendo protegidos por el gobierno estatal. *** "Que sean las Fiscalías las que tengan esa información, es importante y es delicada, no la vamos a estar diciendo; al rato me van a señalar, por eso yo quiero que sea la Fiscalía, que sea la vía legal, jurídica, la que tiene incumbencia jurisdiccional, la que determine todo. Es muy importante para mí que se aclaren (los hechos) y que sean las Fiscalías de manera independiente, autónoma (las que lo informen)". *** Opacidad, la marca de este gobierno.

El senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez hizo circular este miércoles un comunicado en el que confirma que participará este jueves en la audiencia a la que ha sido convocado por un juez de control de Xalapa.

"A pesar de enfrentar un problema de salud que lo ha llevado a hospitalizarse varias veces en las últimas semanas, nunca se ha negado a acatar el llamado del juez, aun cuando sabe que no es un tema de justicia, sino una clara persecución política", se plasma en el comunicado.

El senador panista dijo que informó por escrito al juez de control Óscar Luis Lozada Hernández que había solicitado la opinión del cirujano que lo intervino en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida, quien le prescribió diversos estudios que debe llevar a cabo en las próximas semanas, para evitar una nueva intervención quirúrgica.

"Esta prescripción médica es también del conocimiento del juez citado; sabe que (el senador) tiene que someterse a reposo y estudios. Es por esa razón de salud que se ha trasladado a los Estados Unidos y la audiencia la escuchará en un hotel ubicado en la Clínica Mayo en el que se hospedan los pacientes externos que acuden a estudios en esa institución", se explica en el comunicado.

Por lo pronto, y en tanto se confirma si Miguel Ángel Yunes Márquez se hace presente (vía internet) en la audiencia a la que fue citado este jueves, el mismo juez que lo citó (Lozada Hernández) solicitó apoyo a la embajada de Estados Unidos para localizarlo en el hotel donde dijo que estaría ubicado.

Solicitó a la Embajada de Estados Unidos que verifique que Miguel Yunes Márquez se encuentra en el hotel, ubicado en 14391 de Mayo Blvd., en el condado de Jacksonville, Florida, con Código Postal 32224, con el fin de "tener certeza" de que el senador electo se haga presente en la conferencia virtual que sostendrá este jueves, como parte del proceso penal 151/2021.

También pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe sobre "las entradas y salidas" de Yunes Márquez del país entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2024.

Yunes Márquez faltó a tres citatorios para una audiencia inicial en el juzgado de control de Pacho Viejo en donde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz intentaría imputarle los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

A través de sus abogados, Miguel Ángel Yunes Márquez pidió que la audiencia inicial se aplace entre ocho y 12 semanas, es decir, hasta después de que rinda protesta como Senador de la República, el primero de septiembre de 2024, lo que en automático lo dotaría de fuero.

Para ello envió un justificante médico que documenta un padecimiento en su columna cervical tras un accidente registrados el 7 de noviembre de 2022, lo cual -dijo- lo mantiene postrado en cama.

"Es claro que el Poder Judicial del Estado ha venido violentando el derecho humano a la salud de Yunes Márquez al negarse a llevar a cabo la audiencia en el momento en que él sea dado de alta, y al dar a conocer documentos privados con el único afán de lastimar su honor", se menciona en su comunicado.

"No quieren hacer justicia, quieren impedir que Yunes Márquez llegue al Senado de la República y para ello usan a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial. Ese es el objetivo. No lo van a lograr. No todos los jueces son como el que conoce de este caso. Habrá alguno que resuelva conforme a la Ley", afirma el senador electo en el documento que se hizo circular este miércoles.

La gobernadora electa, Rocío Nahle, ratificó en su cargo a la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos. *** Rocío Nahle destacó el desempeño de Griego Ceballos durante su gestión al frente del IPE, de quien destacó que duplicó la reserva técnica: "Le he pedido que me siga ayudando ahí. El excelente trabajo que ha hecho es que ha duplicado las reservas de dicho instituto ha ayudado muchísimo a los pensionados del Estado". *** Daniela Griego es licenciada en Sociología por la UV; fue diputada local y ganó la diputación federal, aunque este último cargo no lo ocupó y dejó en él a su suplente, Claudia Tello. *** Miembros del Instituto de Investigaciones Cerebrales, de la Universidad Veracruzana (UV) ofrecieron este miércoles una rueda de prensa en las escalinatas de la Rectoría. *** Denunciaron la violación de los derechos universitarios que cometen las autoridades académicas de esa institución educativa, con especial énfasis en la Dirección de Estudios de Posgrado. *** Denuncian que no incluyeron la modalidad de "doctorado directo" en la normativa universitaria y coaccionaron a las entidades académicas que los ofrecen, para que modifiquen la estructura de sus programas, en perjuicio de un número importante de jóvenes aspirantes y de los programas educativos en sí mismos. *** Las autoridades universitarias, por cierto, nada han dicho sobre este reclamo.

